Politik

FÃ¼nfte Sitzung des Synodalen Ausschusses in Fulda begonnen

  • AFP - 21. November 2025, 16:01 Uhr
Bild vergrößern: FÃ¼nfte Sitzung des Synodalen Ausschusses in Fulda begonnen
Kreuz auf Kirche
Bild: AFP

In Fulda hat die fÃ¼nfte Sitzung des synodalen Ausschusses der katholischen Kirche begonnen. Bis Samstag beraten die Teilnehmer Ã¼ber zentrale Richtungsentscheidungen, wie die Deutsche Bischofskonferenz mitteilte.

In Fulda hat am Freitag die fÃ¼nfte Sitzung des synodalen Ausschusses der katholischen Kirche begonnen. Bis Samstag beraten die Teilnehmer Ã¼ber zentrale strukturelle und inhaltliche Richtungsentscheidungen fÃ¼r eine synodale Weiterentwicklung der katolischen Kirche, wie die Deutsche Bischofskonferenz mitteilte. Schwerpunkte werden die weiteren Arbeiten an der Satzung und an den Eckpunkten einer GeschÃ¤ftsordnungÂ fÃ¼r eine geplante Synodalkonferenz sein.

Diese soll kÃ¼nftig als bundesweites synodales Gremium wirken. Grundlage sind die Ergebnisse von drei Kommissionen. "Wir sind in der entscheidenden Phase, ein bundesweites synodales Gremium auf den Weg zu bringen", erklÃ¤rte Georg BÃ¤tzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.Â 

Die Entscheidung des Ordentlichen Rates der Bischofssynode, das Synodensekretariat mit der Vorbereitung der Kirchenversammlung 2028 zu beauftragen, sei ein positives Signal, fÃ¼gte BÃ¤tzing hinzu, der zugleich PrÃ¤sident des Synodalen Wegs ist. Er rief dazu auf, als Kirche die Chancen im Zugehen auf die Kirchenversammlung zu nutzen und Erfahrungen in die weltkirchlichen Beratungen einzubringen.Â 

"Wenn uns gelingt, was wir uns vorgenommen haben, wird es in Deutschland ein Gremium auf Ã¼berdiÃ¶zesaner Ebene geben, in dem katholische BischÃ¶fe und Laien mit gleichem Stimmrecht gemeinsam beraten", sagte Irme Stetter-Karp, PrÃ¤sidentin des Synodalen Wegs und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK).Â 

Das groÃŸe Interesse des Vatikans an der Satzng in den vergangenen Tagen hÃ¤tten einige als Misstrauen gedeutet. Sie nehme das anders wahr, erklÃ¤rte Stetter-Karp. "Die GesprÃ¤che, die gefÃ¼hrt wurden, offenbaren ein echtes Interesse an der Entstehung von etwas Neuem", fÃ¼gte sie hinzu.

Dieses synodale Gremium auf Bundesebene werde auch das Interesse von Katholikinnen und Katholiken in anderen LÃ¤ndern wecken. "Wir gehen einen groÃŸen Schritt hin zu mehr Miteinander, zu Umkehr und Erneuerung der Kirche", fÃ¼gte Stetter-Karp hinzu.

62 der 70 Mitglieder nehmen bis Samstag an dem Synodalen Ausschuss teil. Hinzu kommen vier geladene GÃ¤ste aus den BistÃ¼mern EichstÃ¤tt, Regensburg, Passau und KÃ¶ln. Die letzte Synodalversammlung soll im Januar stattfinden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bundesrat stoppt Sparpaket fÃ¼r Krankenkassen und ruft Vermittlungsausschuss an
    Bundesrat stoppt Sparpaket fÃ¼r Krankenkassen und ruft Vermittlungsausschuss an

    Das von Kabinett und Bundestag beschlossene Sparpaket fÃ¼r die gesetzlichen Krankenkassen steht wieder auf der Kippe - damit drohen nun doch zum Jahreswechsel hÃ¶here

    Mehr
    Ex-Kanzler Scholz rechtfertigt vor U-Ausschuss Einsatz fÃ¼r LNG-Terminals
    Ex-Kanzler Scholz rechtfertigt vor U-Ausschuss Einsatz fÃ¼r LNG-Terminals

    Der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die frÃ¼here deutsche AbhÃ¤ngigkeit von russischem Gas als Fehler bezeichnet. In seiner Zeugenaussage vor einem

    Mehr
    Klingbeil: Ãœber Rentenpolitik in Spitze der Koalition kein Dissens
    Klingbeil: Ãœber Rentenpolitik in Spitze der Koalition kein Dissens

    SPD-Chef und Vizekanzler Lars Klingbeil sieht in der aktuellen Debatte um die Rentenpolitik keine Gefahr fÃ¼r die schwarz-rote Koalition. "Es gibt in der Spitze dieser Koalition

    Mehr
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    Verbraucher im Nachteil: Gutachten sieht zuviel Macht bei Lebensmittelriesen
    Verbraucher im Nachteil: Gutachten sieht zuviel Macht bei Lebensmittelriesen
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott wie Einweg-E-Zigaretten vereinfachen
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott wie Einweg-E-Zigaretten vereinfachen
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Selenskyj zu US-Plan: Ukraine verliert WÃ¼rde oder einen wichtigen Partner
    Selenskyj zu US-Plan: Ukraine verliert WÃ¼rde oder einen wichtigen Partner
    MÃ¤dchen bei tÃ¶dlichem Unfall auf Schulweg in Baden-WÃ¼rttemberg von Bus Ã¼berrollt
    MÃ¤dchen bei tÃ¶dlichem Unfall auf Schulweg in Baden-WÃ¼rttemberg von Bus Ã¼berrollt
    Nach mehr als 40 Jahren: MutmaÃŸlicher MÃ¶rder in Hamburg gefasst
    Nach mehr als 40 Jahren: MutmaÃŸlicher MÃ¶rder in Hamburg gefasst
    Cold-Case-Fall um 1994 getÃ¶teten Kioskbetreiber: Freispruch in Bielefeld
    Cold-Case-Fall um 1994 getÃ¶teten Kioskbetreiber: Freispruch in Bielefeld
    Medienbericht: Viele Bahnmitarbeiter zweifeln an internen Warnsystemen
    Medienbericht: Viele Bahnmitarbeiter zweifeln an internen Warnsystemen
    Bundesrat stoppt Sparpaket zur Stabilisierung der KassenbeitrÃ¤ge
    Bundesrat stoppt Sparpaket zur Stabilisierung der KassenbeitrÃ¤ge

    Top Meldungen

    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft
    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft

    Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenannten

    Mehr
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik

    Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der Branche

    Mehr
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren es

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts