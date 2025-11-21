FÃ¼nfte Sitzung des Synodalen Ausschusses in Fulda begonnen

Kreuz auf Kirche

In Fulda hat am Freitag die fÃ¼nfte Sitzung des synodalen Ausschusses der katholischen Kirche begonnen. Bis Samstag beraten die Teilnehmer Ã¼ber zentrale strukturelle und inhaltliche Richtungsentscheidungen fÃ¼r eine synodale Weiterentwicklung der katolischen Kirche, wie die Deutsche Bischofskonferenz mitteilte. Schwerpunkte werden die weiteren Arbeiten an der Satzung und an den Eckpunkten einer GeschÃ¤ftsordnungÂ fÃ¼r eine geplante Synodalkonferenz sein.



Diese soll kÃ¼nftig als bundesweites synodales Gremium wirken. Grundlage sind die Ergebnisse von drei Kommissionen. "Wir sind in der entscheidenden Phase, ein bundesweites synodales Gremium auf den Weg zu bringen", erklÃ¤rte Georg BÃ¤tzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz.Â



Die Entscheidung des Ordentlichen Rates der Bischofssynode, das Synodensekretariat mit der Vorbereitung der Kirchenversammlung 2028 zu beauftragen, sei ein positives Signal, fÃ¼gte BÃ¤tzing hinzu, der zugleich PrÃ¤sident des Synodalen Wegs ist. Er rief dazu auf, als Kirche die Chancen im Zugehen auf die Kirchenversammlung zu nutzen und Erfahrungen in die weltkirchlichen Beratungen einzubringen.Â



"Wenn uns gelingt, was wir uns vorgenommen haben, wird es in Deutschland ein Gremium auf Ã¼berdiÃ¶zesaner Ebene geben, in dem katholische BischÃ¶fe und Laien mit gleichem Stimmrecht gemeinsam beraten", sagte Irme Stetter-Karp, PrÃ¤sidentin des Synodalen Wegs und des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK).Â



Das groÃŸe Interesse des Vatikans an der Satzng in den vergangenen Tagen hÃ¤tten einige als Misstrauen gedeutet. Sie nehme das anders wahr, erklÃ¤rte Stetter-Karp. "Die GesprÃ¤che, die gefÃ¼hrt wurden, offenbaren ein echtes Interesse an der Entstehung von etwas Neuem", fÃ¼gte sie hinzu.



Dieses synodale Gremium auf Bundesebene werde auch das Interesse von Katholikinnen und Katholiken in anderen LÃ¤ndern wecken. "Wir gehen einen groÃŸen Schritt hin zu mehr Miteinander, zu Umkehr und Erneuerung der Kirche", fÃ¼gte Stetter-Karp hinzu.



62 der 70 Mitglieder nehmen bis Samstag an dem Synodalen Ausschuss teil. Hinzu kommen vier geladene GÃ¤ste aus den BistÃ¼mern EichstÃ¤tt, Regensburg, Passau und KÃ¶ln. Die letzte Synodalversammlung soll im Januar stattfinden.