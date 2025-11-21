Brennpunkte

Nach mehr als 40 Jahren: MutmaÃŸlicher MÃ¶rder in Hamburg gefasst

  • AFP - 21. November 2025, 16:10 Uhr
Bild vergrößern: Nach mehr als 40 Jahren: MutmaÃŸlicher MÃ¶rder in Hamburg gefasst
Blick auf Hamburg
Bild: AFP

Fast 43 Jahre nach der TÃ¶tung eines Prostituierten in Hamburg ist der mutmaÃŸliche TÃ¤ter festgenommen worden. Eine damals am Tatort gesicherte DNA-Spur fÃ¼hrte die Ermittler auf die Spur des inzwischen 61 Jahre alten VerdÃ¤chtigen.

Fast 43 Jahre nach der TÃ¶tung eines Prostituierten in Hamburg ist der mutmaÃŸliche TÃ¤ter festgenommen worden. Eine damals am Tatort gesicherte DNA-Spur fÃ¼hrte die Ermittler auf die Spur des inzwischen 61 Jahre alten VerdÃ¤chtigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er soll im Januar 1983 einen 41 Jahre alten Mann, der als Prostituierter arbeitete, in dessen Wohnwagen im Hamburger Stadtteil Hammerbrook erschossen haben.

Der TÃ¤ter flÃ¼chtete damals unerkannt und die Tat konnte nicht aufgeklÃ¤rt werden. SpÃ¤ter Ã¼bernahm eine Einheit fÃ¼r AltfÃ¤lle, sogenannte Cold Cases. Diese untersuchte die alten Spuren mit neuer Technik noch einmal. Dabei habe sich der Tatverdacht gegen den 61-JÃ¤hrigen erhÃ¤rtet, der zur Tatzeit erst 19 Jahre alt war.

Die Staatsanwaltschaft habe einen Haftbefehl gegen den Mann und einen Durchsuchungsbeschluss fÃ¼r seine Wohnung beim Amtsgericht erwirkt. Er wurde am Mittwoch festgenommen und kam in Untersuchungshaft.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Selenskyj zu US-Plan: Ukraine verliert WÃ¼rde oder einen wichtigen Partner
    Selenskyj zu US-Plan: Ukraine verliert WÃ¼rde oder einen wichtigen Partner

    Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hat in einer Rede an die Nation versichert, er werde sein Land nicht "verraten". Die Ukraine stehe vor einer "sehr schwierigen

    Mehr
    MÃ¤dchen bei tÃ¶dlichem Unfall auf Schulweg in Baden-WÃ¼rttemberg von Bus Ã¼berrollt
    MÃ¤dchen bei tÃ¶dlichem Unfall auf Schulweg in Baden-WÃ¼rttemberg von Bus Ã¼berrollt

    Ein MÃ¤dchen ist auf seinem Schulweg am Freitag in Baden-WÃ¼rttemberg tÃ¶dlich bei einem Unfall verunglÃ¼ckt. Es wurde von einem Bus Ã¼berrollt, wie die Polizei Offenburg

    Mehr
    Cold-Case-Fall um 1994 getÃ¶teten Kioskbetreiber: Freispruch in Bielefeld
    Cold-Case-Fall um 1994 getÃ¶teten Kioskbetreiber: Freispruch in Bielefeld

    Rund 31 Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines Kioskbetreibers in Bielefeld ist ein VerdÃ¤chtiger vor Gericht freigesprochen worden. Das Landgericht Bielefeld konnte nicht

    Mehr
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    Verbraucher im Nachteil: Gutachten sieht zuviel Macht bei Lebensmittelriesen
    Verbraucher im Nachteil: Gutachten sieht zuviel Macht bei Lebensmittelriesen
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott wie Einweg-E-Zigaretten vereinfachen
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott wie Einweg-E-Zigaretten vereinfachen
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Bundesrat stoppt Sparpaket fÃ¼r Krankenkassen und ruft Vermittlungsausschuss an
    Bundesrat stoppt Sparpaket fÃ¼r Krankenkassen und ruft Vermittlungsausschuss an
    FÃ¼nfte Sitzung des Synodalen Ausschusses in Fulda begonnen
    FÃ¼nfte Sitzung des Synodalen Ausschusses in Fulda begonnen
    Ex-Kanzler Scholz rechtfertigt vor U-Ausschuss Einsatz fÃ¼r LNG-Terminals
    Ex-Kanzler Scholz rechtfertigt vor U-Ausschuss Einsatz fÃ¼r LNG-Terminals
    Medienbericht: Viele Bahnmitarbeiter zweifeln an internen Warnsystemen
    Medienbericht: Viele Bahnmitarbeiter zweifeln an internen Warnsystemen
    Klingbeil: Ãœber Rentenpolitik in Spitze der Koalition kein Dissens
    Klingbeil: Ãœber Rentenpolitik in Spitze der Koalition kein Dissens
    Bundesrat stoppt Sparpaket zur Stabilisierung der KassenbeitrÃ¤ge
    Bundesrat stoppt Sparpaket zur Stabilisierung der KassenbeitrÃ¤ge

    Top Meldungen

    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft
    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft

    Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenannten

    Mehr
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik
    Gewerkschaft droht Adidas mit Erzwingungsstreik

    Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der Branche

    Mehr
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz
    Ifo: Mehr Unternehmen fÃ¼rchten um ihre Existenz

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren es

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts