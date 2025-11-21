Nach mehr als 40 Jahren: MutmaÃŸlicher MÃ¶rder in Hamburg gefasst

Fast 43 Jahre nach der TÃ¶tung eines Prostituierten in Hamburg ist der mutmaÃŸliche TÃ¤ter festgenommen worden. Eine damals am Tatort gesicherte DNA-Spur fÃ¼hrte die Ermittler auf die Spur des inzwischen 61 Jahre alten VerdÃ¤chtigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Er soll im Januar 1983 einen 41 Jahre alten Mann, der als Prostituierter arbeitete, in dessen Wohnwagen im Hamburger Stadtteil Hammerbrook erschossen haben.
Der TÃ¤ter flÃ¼chtete damals unerkannt und die Tat konnte nicht aufgeklÃ¤rt werden. SpÃ¤ter Ã¼bernahm eine Einheit fÃ¼r AltfÃ¤lle, sogenannte Cold Cases. Diese untersuchte die alten Spuren mit neuer Technik noch einmal. Dabei habe sich der Tatverdacht gegen den 61-JÃ¤hrigen erhÃ¤rtet, der zur Tatzeit erst 19 Jahre alt war.
Die Staatsanwaltschaft habe einen Haftbefehl gegen den Mann und einen Durchsuchungsbeschluss fÃ¼r seine Wohnung beim Amtsgericht erwirkt. Er wurde am Mittwoch festgenommen und kam in Untersuchungshaft.
