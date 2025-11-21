Bundesrat stoppt Sparpaket fÃ¼r Krankenkassen und ruft Vermittlungsausschuss an

OP-Saal in Uniklinik Bochum

Das von Kabinett und Bundestag beschlossene Sparpaket fÃ¼r die gesetzlichen Krankenkassen steht wieder auf der Kippe - damit drohen nun doch zum Jahreswechsel hÃ¶here ZusatzbeitrÃ¤ge. Der Bundesrat rief den Vermittlungsausschuss an.

Das von Kabinett und Bundestag beschlossene Sparpaket fÃ¼r die gesetzlichen Krankenkassen steht wieder auf der Kippe - damit drohen nun doch zum Jahreswechsel hÃ¶here ZusatzbeitrÃ¤ge: Der Bundesrat schickte am Freitag das Pflegekompetenzgesetz in den Vermittlungsausschuss, an das das Sparpaket geknÃ¼pft war. Die LÃ¤nderkammer kritisierte, dass durch die Einsparungen fÃ¼r die Kassen den KrankenhÃ¤usern das benÃ¶tigte Geld fehlt.



Das Bundeskabinett hatte Mitte Oktober einen Gesetzentwurf beschlossen, der die Ausgaben der gesetzlichen Kassen 2026 um 1,8 Milliarden Euro senken soll. Die Einsparungen sollten vor allem durch eine Ã„nderung der Berechnungsmethode erzielt werden, mit der die Kassen den KrankenhÃ¤usern jedes Jahr zusÃ¤tzliches Geld fÃ¼r erwartete Kostensteigerungen Ã¼berweisen.Â DafÃ¼r sollte die sogenannte MeistbegÃ¼nstigungsklausel ausgesetzt werden, die fÃ¼r die KrankenhÃ¤user besonders vorteilhaft war.



Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hatte sich nach dem Kabinettsbeschluss zuversichtlich gezeigt, dass im kommenden Jahr der durchschnittliche Zusatzbeitrag "auf dem heutigen Niveau von etwa 2,9 Prozent" bleiben dÃ¼rfte. Doch das ist nun fraglich: Der Bundesrat bemÃ¤ngelte am Freitag nicht nur, dass den Kliniken damit 1,8 Milliarden Euro jÃ¤hrlich verloren gehen, sondern das wirke sich auch "in den darauffolgenden Jahren negativ auf die finanzielle Situation der KrankenhÃ¤user aus".



Die Krankenkassen reagierten entsprechend erbost auf die Anrufung des Vermittlungsausschusses. Der Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbands, Oliver Blatt, sprach von einem "politischen Trauerspiel". Das seien "schlechte Nachrichten fÃ¼r 75 Millionen Versicherte und die Arbeitgeber dieses Landes". Ohne die Einsparungen mÃ¼ssten die BeitrÃ¤ge der Krankenkassen zum Jahreswechsel noch stÃ¤rker steigen, als sie es ohnehin mÃ¼ssen, fuhr er fort.



Die AOK-Bundesverband bemÃ¤ngelte, dass es nun "keine verlÃ¤ssliche Basis fÃ¼r die Finanzplanung der Krankenkassen im kommenden Jahr" gebe. Nun drohten den Versicherten und Arbeitgebern deutliche Anhebungen der ZusatzbeitrÃ¤ge zum Jahreswechsel.



Gesundheitsministerin Warken sprach von einem "schlechten Signal fÃ¼r den Wirtschaftsstandort Deutschland". Die Entscheidung der LÃ¤nderkammer werfe einen "Schatten auf das gemeinsame Ziel, die gesetzliche Krankenversicherung und die soziale Pflegeversicherung insgesamt auf ein stabiles Fundament zu setzen, um BeitragserhÃ¶hungen zu vermeiden".



Wann sich der Vermittlungsausschuss trifft, um das Gesetz zu beraten, ist noch unklar.