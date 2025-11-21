MÃ¤dchen bei tÃ¶dlichem Unfall auf Schulweg in Baden-WÃ¼rttemberg von Bus Ã¼berrollt

Notarzt bei Ãœbung

Ein MÃ¤dchen ist auf seinem Schulweg in Baden-WÃ¼rttemberg tÃ¶dlich bei einem Unfall verunglÃ¼ckt. Es wurde von einem Bus Ã¼berrollt, wie die Polizei Offenburg mitteilte.

Ein MÃ¤dchen ist auf seinem Schulweg am Freitag in Baden-WÃ¼rttemberg tÃ¶dlich bei einem Unfall verunglÃ¼ckt. Es wurde von einem Bus Ã¼berrollt, wie die Polizei Offenburg mitteilte. Demnach ereignete sich der Unfall am Freitagmittag an einem Kreisel in Ottersweier.Â



Das MÃ¤dchen wurde vom Bus erfasst und Ã¼berollt. Es erlag seinen Verletzungen noch vor Ort. Der Bereich rund um die Unfallstelle wurde gesperrt. Ob und wie viele FahrgÃ¤ste zum Unfallzeitpunkt im Bus waren blieb unklar.