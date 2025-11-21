Ein MÃ¤dchen ist auf seinem Schulweg am Freitag in Baden-WÃ¼rttemberg tÃ¶dlich bei einem Unfall verunglÃ¼ckt. Es wurde von einem Bus Ã¼berrollt, wie die Polizei Offenburg mitteilte. Demnach ereignete sich der Unfall am Freitagmittag an einem Kreisel in Ottersweier.Â
Das MÃ¤dchen wurde vom Bus erfasst und Ã¼berollt. Es erlag seinen Verletzungen noch vor Ort. Der Bereich rund um die Unfallstelle wurde gesperrt. Ob und wie viele FahrgÃ¤ste zum Unfallzeitpunkt im Bus waren blieb unklar.
Brennpunkte
MÃ¤dchen bei tÃ¶dlichem Unfall auf Schulweg in Baden-WÃ¼rttemberg von Bus Ã¼berrollt
- AFP - 21. November 2025, 16:28 Uhr
Ein MÃ¤dchen ist auf seinem Schulweg in Baden-WÃ¼rttemberg tÃ¶dlich bei einem Unfall verunglÃ¼ckt. Es wurde von einem Bus Ã¼berrollt, wie die Polizei Offenburg mitteilte.
Ein MÃ¤dchen ist auf seinem Schulweg am Freitag in Baden-WÃ¼rttemberg tÃ¶dlich bei einem Unfall verunglÃ¼ckt. Es wurde von einem Bus Ã¼berrollt, wie die Polizei Offenburg mitteilte. Demnach ereignete sich der Unfall am Freitagmittag an einem Kreisel in Ottersweier.Â
Weitere Meldungen
Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hat in einer Rede an die Nation versichert, er werde sein Land nicht "verraten". Die Ukraine stehe vor einer "sehr schwierigenMehr
Fast 43 Jahre nach der TÃ¶tung eines Prostituierten in Hamburg ist der mutmaÃŸliche TÃ¤ter festgenommen worden. Eine damals am Tatort gesicherte DNA-Spur fÃ¼hrte die Ermittler aufMehr
Rund 31 Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines Kioskbetreibers in Bielefeld ist ein VerdÃ¤chtiger vor Gericht freigesprochen worden. Das Landgericht Bielefeld konnte nichtMehr
Top Meldungen
Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenanntenMehr
Herzogenaurach (dts Nachrichtenagentur) - Die Gewerkschaft IG BCE will bei Adidas hÃ¶here GehÃ¤lter durchsetzen, obwohl der Konzern im August den Tarifvertrag der BrancheMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der Anteil deutscher Unternehmen, die ihre wirtschaftliche Existenz akut bedroht sehen, ist auf 8,1 Prozent gestiegen. Im Oktober 2024 waren esMehr