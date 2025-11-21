Selenskyj zu US-Plan: Ukraine verliert WÃ¼rde oder einen wichtigen Partner

Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj

Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hat in einer Rede an die Nation versichert, er werde sein Land nicht "verraten". Die Ukraine stehe vor einer "sehr schwierigen Entscheidung", sie werde entweder ihre "WÃ¼rde" oder einen "wichtigen Partner" verlieren, sagte Selenskyj am Freitag in einem in Onlinediensten verÃ¶ffentlichten Video. Er kÃ¼ndigte an, "Alternativen" zu dem von den USA vorgelegten Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vorzustellen.



"Ich werde Argumente vorbringen, ich werde Ã¼berzeugen", sagte Selenskyj weiter. Er erinnerte daran, wie er nach Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 die ukrainische Reaktion koordiniert hatte: "Wir haben die Ukraine damals nicht verraten, und wir werden es auch jetzt nicht tun."



Wie aus Kreisen des ukrainischen PrÃ¤sidialamtes bekannt wurde, telefonierte Selenskyj am Freitag mit US-VizeprÃ¤sident JD Vance. Inhalte des GesprÃ¤chs wurden zunÃ¤chst nicht publik gemacht.Â



Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die USA einen 28-Punkte-Plan zur Beilegung des Krieges in der Ukraine erarbeitet haben, der erhebliche ZugestÃ¤ndnisse von Kiew verlangt. In seiner jetzigen Form wÃ¼rde der US-Vorschlag, der entscheidende Forderungen Moskaus aufnimmt, praktisch einer Kapitulation der Ukraine gleichkommen. Zu den entscheidenden Punkten gehÃ¶ren weitreichende Gebietsabtretungen an Russland.Â