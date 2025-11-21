Cold-Case-Fall um 1994 getÃ¶teten Kioskbetreiber: Freispruch in Bielefeld

Rund 31 Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines Kioskbetreibers in Bielefeld ist ein VerdÃ¤chtiger vor Gericht freigesprochen worden. Das Landgericht Bielefeld konnte nicht feststellen, dass der Angeklagte die vorgeworfene Tat begangen hat, wie ein Gerichtssprecher am Freitag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft hatte dem zur Tatzeit minderjÃ¤hrigen Angeklagten Mord vorgeworfen. Verhandelt wurde unter Ausschluss der Ã–ffentlichkeit.
Der damals 67-jÃ¤hrige Kioskbetreiber war am 13. Juli 1994 von einem Unbekannten Ã¼berfallen worden. Der TÃ¤ter verletzte den 67-JÃ¤hrigen laut Ermittlerangaben mit einem massiven Schlagwerkzeug schwer am Kopf, raubte einen geringen Bargeldbetrag und flÃ¼chtete anschlieÃŸend unerkannt. Der 67-JÃ¤hrige starb spÃ¤ter an seinen Verletzungen.
Der inzwischen 45-jÃ¤hrige VerdÃ¤chtige war laut Polizei im April nach einem DNA-Treffer festgenommen worden. Ausgangspunkt der neuen Ermittlungen war ein Arbeitshandschuh, den vermutlich der TÃ¤ter am Tatort verloren hatte. Analysten fanden nach jÃ¼ngeren Untersuchungen in dem Handschuh Hautpartikel, die dem VerdÃ¤chtigen zugeordnet wurden.
