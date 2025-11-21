Brennpunkte

Trump: Zustimmung Kiews zu US-Plan bis Donnerstag "angemessen"

  • AFP - 21. November 2025, 19:20 Uhr
Bild vergrößern: Trump: Zustimmung Kiews zu US-Plan bis Donnerstag angemessen
Trump (l.) und Selenskyj im WeiÃŸen Haus am 18.10.
Bild: AFP

PrÃ¤sident Donald Trump hat die Ukraine aufgerufen, dem US-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskrieges bis kommenden Donnerstag zuzustimmen. "Wir denken, Donnerstag ist ein angemessener Zeitpunkt", sagte Trump am Freitag dem Sender Fox News. Der PrÃ¤sident deutete zugleich an, dass dies kein Ultimatum sei. Er habe bereits viele Fristen gesetzt - und "wenn die Dinge gut laufen, ist man geneigt, die Fristen zu verlÃ¤ngern", sagte er.

Die "Washington Post" hatte berichtet, Trump strebe eine Zustimmung der Ukraine zu dem US-Plan bis zum Familienfest Thanksgiving kommende Woche Donnerstag an. Ansonsten kÃ¶nnte die Ukraine die UnterstÃ¼tzung der Vereinigten Staaten verlieren, berichtete das Blatt unter Berufung auf fÃ¼nf mit den Verhandlungen vertraute Verantwortliche.

Der US-Plan sieht erhebliche ZugestÃ¤ndnisse Kiews vor, unter anderem weitreichende Gebietsabtretungen, eine Verkleinerung der ukrainischen Armee und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt. Zur Frage der Gebietsabtretungen sagte Trump, es handele sich um Territorien, die die Ukraine "in kurzer Zeit" verlieren werde. Der Krieg sei "auÃŸer Kontrolle" und ein "Blutbad", das enden mÃ¼sse.

Trump bestritt zudem, dass er die Sanktionen gegen Russland aussetzen wolle. "Ich werde nichts tun, was mit der RÃ¼cknahme von Sanktionen zu tun hat", betonte er.Â Die USA hatten am 22. Oktober neue Sanktionen gegen die russischen Ã–lkonzerne Rosneft und Lukoil verkÃ¼ndet. Trumps Regierung begrÃ¼ndete dies mit der Weigerung von Kreml-Chef Wladimir Putin, den Krieg gegen die Ukraine zu beenden.

