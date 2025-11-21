Polizei nach Brand bei COP30: "UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten" bei Sicherheitsfirmen

Nach dem Brand bei der Weltklimakonferenz in BelÃ©m hat die brasilianische Polizei Ã¼ber UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten bei den SicherheitsmaÃŸnahmen informiert. Die Bundespolizei teilte am Freitag mit, sie sei in den vergangenen Wochen bei Kontrollen auf illegal betriebene Sicherheitsfirmen gestoÃŸen, die mit der Ãœberwachung und Sicherheit von Bereichen des KonferenzgelÃ¤ndes beauftragt worden seien.Â
Laut Polizei gab es private Sicherheitsfirmen, die ohne Genehmigung gearbeitet und "unrechtmÃ¤ÃŸig" Metalldetektoren und FunkgerÃ¤te verwendet hÃ¤tten. AuÃŸerdem habe es Wachpersonal ohne die erforderliche Genehmigung gegeben. Die Bundespolizei machte in der Folge nach eigenen Angaben zwei illegale Firmen dicht und leitete vier Verfahren wegen VerstÃ¶ÃŸen ein.
Am Donnerstagnachmittag war bei den LÃ¤nderpavillons in der NÃ¤he des Eingangsbereichs der Klimakonferenz ein Feuer mit meterhohen Flammen ausgebrochen. Mitten in der entscheidenden Phase der Klimaverhandlungen wurde das gesamte GelÃ¤nde evakuiert, zehntausende Konferenzteilnehmer brachten sich in Sicherheit. Nach Angaben von RettungskrÃ¤ften wurden 19 Menschen behandelt, weil sie Rauch eingeatmet hatten, und zwei weitere wegen AngstzustÃ¤nden.Â
Laut UN-Klimasekretariat entstand nur ein "begrenzter Schaden". Nach einer SicherheitsÃ¼berprÃ¼fung des KonferenzgelÃ¤ndes durch die Feuerwehr wurde es am Donnerstagabend wieder geÃ¶ffnet.Â
Im Umfeld der Organisatoren war nach dem Brand von "operativen Schwierigkeiten" kurz vor Beginn der COP die Rede. UN-KlimasekretÃ¤r Simon Stiell hatte sich zu Beginn der Konferenz in einem Brief an die Ausrichter Ã¼ber Probleme mit der Sicherheit, der Klimaanlage und Wasserlecks beschwert.
Mehrere Teilnehmer berichteten in den vergangenen Tagen Ã¼ber Probleme mit den Elektrokabeln. AuÃŸerdem tropfte Wasser von der Decke der riesigen provisorischen Konferenzzelte. Zwei Quellen berichteten unter Berufung auf die Organisatoren, dass eine elektrische Ãœberlastung den Brand verursacht haben kÃ¶nnte.
In der ersten Konferenzwoche hatte es zwei SicherheitsvorfÃ¤lle bei der UN-Klimakonferenz in BelÃ©m (COP30) gegeben. Am zweiten Tag verschafften sich Dutzende indigene Demonstranten Zugang zur COP30, es kam zu gewaltsamen ZusammenstÃ¶ÃŸen mit SicherheitskrÃ¤ften. Zwei Tage spÃ¤ter blockierten Indigene etwa zwei Stunden lang friedlich den Haupteingang des KonferenzgelÃ¤ndes.
