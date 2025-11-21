Trump-Ultimatum: Selenskyj sieht Ukraine vor schwieriger Entscheidung

Wolodymyr Selenskyj (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Kiew (dts Nachrichtenagentur) - US-PrÃ¤sident Donald Trump hat der Ukraine eine Frist gesetzt, bis Donnerstag seinen 28 Forderungen fÃ¼r Gebietsabtretungen an Russland, eine Verkleinerung der ukrainischen Armee und einen Waffenstillstand zuzustimmen. Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj sieht sein Land vor einer schwierigen Entscheidung.



"Der Druck auf die Ukraine ist jetzt am grÃ¶ÃŸten", sagte er in seiner tÃ¤glichen Video-Botschaft. Die Ukraine stehe nun mÃ¶glicherweise vor der Entscheidung, ihre WÃ¼rde zu verlieren oder das Risiko einzugehen, einen wichtigen Partner zu verlieren. Sie mÃ¼sse sich mÃ¶glicherweise entscheiden zwischen 28 schwierigen Punkte oder einem extrem harten Winter. Die Ukraine werde "ruhig" und schnell mit den USA und ihren Partnern zusammenarbeiten, um den Krieg zu beenden, sagte Selenskyj.



Die ukrainische Regierung habe fast eine Stunde lang mit dem VizeprÃ¤sidenten der Vereinigten Staaten, JD Vance, und dem United States Secretary of the Army, Daniel Driscoll, gesprochen. "Wir haben viele Details des Vorschlags der US-Seite zur Beendigung des Krieges besprochen und bemÃ¼hen uns, den weiteren Weg wÃ¼rdig und wirklich effektiv zu gestalten, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen", schrieb Selenskyj zudem auf dem Messengerdienst Telegram. Man habe vereinbart, dass man gemeinsam mit den USA und Europa auf Beraterebene zusammenarbeiten werde, damit der Weg zum Frieden wirklich gangbar werde.



Der "28-Punkte-Plan" der USA, der in Verhandlungen mit Russland entstanden ist, sieht Medienberichten zufolge Abtretung der Krim sowie der Gebiete Luhansk und Donetsk an Russland vor. Russland wÃ¼rde zudem entlang der aktuellen Frontlinie die Kontrolle Ã¼ber weite Teile von Cherson und Saporischschja erhalten. Damit wÃ¼rde die Ukraine rund ein Viertel ihres Staatsgebiets verlieren. Auch das Atomkraftwerk Saporischschja wÃ¤re nicht mehr unter der Kontrolle der Ukraine.



Die Ukraine mÃ¼sste ihre Armee verkleinern und sich in der Verfassung darauf verpflichten, der Nato nicht beizutreten. Die Nato mÃ¼sste Erweiterungen ausschlieÃŸen. Die Ukraine wÃ¼rde zwar Sicherheitsgarantien erhalten, jedoch mit der EinschrÃ¤nkung, dass Truppen von Nato-Staaten in der Ukraine nicht erlaubt wÃ¤ren. Der verbleibende Rest der Ukraine kÃ¶nnte der EU beitreten.



Es wÃ¼rde offiziell einen sofortigen Waffenstillstand geben. Russland wÃ¼rde, wie bereits in den 90ern mehrfach geschehen, erneut die SouverÃ¤nitÃ¤t der Ukraine anerkennen und ein Gesetz zur Nicht-Aggression verabschieden. Zudem gÃ¤be es eine Amnestie fÃ¼r die zahlreichen Kriegsverbrechen in der Ukraine und die Ukraine wÃ¼rde zu zÃ¼gigen Neuwahlen verpflichtet werden.

