Elf Verletzte bei Angriff von GrizzlybÃ¤r auf Schulgruppe in Kanada

Schild warnt vor BÃ¤ren

In Kanada sind bei einem Angriff eines GrizzlybÃ¤ren auf eine Schulgruppe elf Menschen verletzt worden, darunter neunjÃ¤hrige Kinder. Zwei Menschen schwebten in Lebensgefahr, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der entlegenen Region Bella Coola in der Provinz British Columbia, erklÃ¤rte die regionale Polizeisprecherin Madonna Saunderson.



"Mehrere Menschen wurden von dem BÃ¤ren verletzt. Die Verletzungen sind schwerwiegend", sagte Saunderson der Nachrichtenagentur AFP. Die Polizeivertreterin konnte nicht sagen, was die Schulgruppe vor dem Angriff getan hatte oder was den BÃ¤ren provoziert haben kÃ¶nnte.Â



Die in der Region lebende indigene Gemeinschaft der Nuxalk warnte bei Facebook vor einem "aggressiven BÃ¤ren in der Gegend". Sie forderte die Menschen auf, zuhause zu bleiben. Â



Der Notdienst der Region British Columbia meldete laut kanadischen Medien insgesamt elf Verletzte â€“ darunter zwei lebensbedrohlich Verletzte, zwei Schwerverletzte und sieben Verletzte, die nicht ins Krankenhaus mussten. ZunÃ¤chst war nicht bekannt, ob unter den Schwerverletzten auch Kinder waren.Â