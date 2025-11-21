VerfassungsÃ¤nderung: EU leitet Vertragsverletzungsverfahren gegen die Slowakei ein

Der slowakische Regierungschef Robert Fico

Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Slowakei eingeleitet. Wie die Kommission am Freitag in BrÃ¼ssel mitteilte, geht es um eine im September erfolgte Ã„nderung der slowakischen Verfassung, die in bestimmten Bereichen nationales Recht Ã¼ber EU-Recht stellt. Der slowakische nationalistische Regierungschef Robert Fico verteidigte die VerfassungsÃ¤nderung und erteilte einer erneuten Ã„nderung eine Absage.



Die VerfassungsÃ¤nderung war Teil einer MaÃŸnahme zur EinschrÃ¤nkung der Rechte von LGBTQ-Menschen in dem osteuropÃ¤ischen Land. Die englische AbkÃ¼rzung LGBTQ steht fÃ¼r lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.



Die EU-Kommission erklÃ¤rte in einer Mitteilung, die Slowakei habe damit gegen "grundlegende Prinzipien" des EU-Rechts verstoÃŸen, insbesondere gegen "die Prinzipien des Vorrangs, der Autonomie, der EffektivitÃ¤t und der einheitlichen Anwendung" dieses Rechts.



MinisterprÃ¤sident Fico, ein UnterstÃ¼tzer von US-PrÃ¤sident Donald Trump, verteidigte die VerfassungsÃ¤nderung und betonte, die Slowakei habe das "Recht" dazu. "Ich kann zu hundert Prozent zusagen, dass es keine Ã„nderung geben wird", sagte er vor Journalisten.



Die Slowakei hatte auf Initiative des nationalistischen Regierungschef Fico die Verfassung dahingehend geÃ¤ndert, dass kÃ¼nftig bis auf seltene Ausnahmen nur noch verheiratete Paare ein Kind adoptieren dÃ¼rfen. Dass eine Ehe in der Slowakei nur zwischen einem Mann und einer Frau mÃ¶glich ist, war bereits wÃ¤hrend Ficos frÃ¼herer Amtszeit als Regierungschef im Jahr 2014 festgelegt worden. AuÃŸerdem wurde nun festgeschrieben, dass die "SouverÃ¤nitÃ¤t" der Slowakei in "kulturellen und ethischen Fragen" Vorrang vor EU-Recht habe.



Nationale ZustÃ¤ndigkeiten hÃ¶ben nicht die Pflicht auf, die grundlegenden Prinzipien des EU-Rechts einzuhalten, erklÃ¤rte die EU-Kommission. Die slowakischen BehÃ¶rden seien darauf bereits vor der VerfassungsÃ¤nderung hingewiesen worden, hieÃŸ es weiter. Bratislava hat nun zwei Monate Zeit, um auf die EinwÃ¤nde der Kommission zu antworten.