VerfassungsÃ¤nderung: EU leitet Vertragsverletzungsverfahren gegen die Slowakei ein

Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Slowakei eingeleitet. Wie die Kommission am Freitag in BrÃ¼ssel mitteilte, geht es um eine im September erfolgte Ã„nderung der slowakischen Verfassung, die in bestimmten Bereichen nationales Recht Ã¼ber EU-Recht stellt. Der slowakische nationalistische Regierungschef Robert Fico verteidigte die VerfassungsÃ¤nderung und erteilte einer erneuten Ã„nderung eine Absage.
Die VerfassungsÃ¤nderung war Teil einer MaÃŸnahme zur EinschrÃ¤nkung der Rechte von LGBTQ-Menschen in dem osteuropÃ¤ischen Land. Die englische AbkÃ¼rzung LGBTQ steht fÃ¼r lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer.
Die EU-Kommission erklÃ¤rte in einer Mitteilung, die Slowakei habe damit gegen "grundlegende Prinzipien" des EU-Rechts verstoÃŸen, insbesondere gegen "die Prinzipien des Vorrangs, der Autonomie, der EffektivitÃ¤t und der einheitlichen Anwendung" dieses Rechts.
MinisterprÃ¤sident Fico, ein UnterstÃ¼tzer von US-PrÃ¤sident Donald Trump, verteidigte die VerfassungsÃ¤nderung und betonte, die Slowakei habe das "Recht" dazu. "Ich kann zu hundert Prozent zusagen, dass es keine Ã„nderung geben wird", sagte er vor Journalisten.
Die Slowakei hatte auf Initiative des nationalistischen Regierungschef Fico die Verfassung dahingehend geÃ¤ndert, dass kÃ¼nftig bis auf seltene Ausnahmen nur noch verheiratete Paare ein Kind adoptieren dÃ¼rfen. Dass eine Ehe in der Slowakei nur zwischen einem Mann und einer Frau mÃ¶glich ist, war bereits wÃ¤hrend Ficos frÃ¼herer Amtszeit als Regierungschef im Jahr 2014 festgelegt worden. AuÃŸerdem wurde nun festgeschrieben, dass die "SouverÃ¤nitÃ¤t" der Slowakei in "kulturellen und ethischen Fragen" Vorrang vor EU-Recht habe.
Nationale ZustÃ¤ndigkeiten hÃ¶ben nicht die Pflicht auf, die grundlegenden Prinzipien des EU-Rechts einzuhalten, erklÃ¤rte die EU-Kommission. Die slowakischen BehÃ¶rden seien darauf bereits vor der VerfassungsÃ¤nderung hingewiesen worden, hieÃŸ es weiter. Bratislava hat nun zwei Monate Zeit, um auf die EinwÃ¤nde der Kommission zu antworten.
Politik
VerfassungsÃ¤nderung: EU leitet Vertragsverletzungsverfahren gegen die Slowakei ein
- AFP - 21. November 2025, 18:31 Uhr
Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Slowakei eingeleitet. Wie die Kommission mitteilte, geht es um eine Ã„nderung der slowakischen Verfassung, die in bestimmten Bereichen nationales Recht Ã¼ber EU-Recht stellt.
Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Slowakei eingeleitet. Wie die Kommission am Freitag in BrÃ¼ssel mitteilte, geht es um eine im September erfolgte Ã„nderung der slowakischen Verfassung, die in bestimmten Bereichen nationales Recht Ã¼ber EU-Recht stellt. Der slowakische nationalistische Regierungschef Robert Fico verteidigte die VerfassungsÃ¤nderung und erteilte einer erneuten Ã„nderung eine Absage.
Weitere Meldungen
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt am Samstag am G20-Gipfel in Johannesburg teil. Gastgeber des Treffens der Staats- und Regierungschefs ist der sÃ¼dafrikanische PrÃ¤sidentMehr
Das von Kabinett und Bundestag beschlossene Sparpaket fÃ¼r die gesetzlichen Krankenkassen steht wieder auf der Kippe - damit drohen nun doch zum Jahreswechsel hÃ¶hereMehr
In Fulda hat am Freitag die fÃ¼nfte Sitzung des synodalen Ausschusses der katholischen Kirche begonnen. Bis Samstag beraten die Teilnehmer Ã¼ber zentrale strukturelle undMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesrat hat das Krankenkassen-Sparpaket vorerst gestoppt. Die LÃ¤nderkammer rief am Freitag den Vermittlungsausschuss an. Das SparpaketMehr
In Deutschland darf klimaschÃ¤dliches Kohlendioxid (CO2) kÃ¼nftig fÃ¼r kommerzielle Zwecke abgeschieden und tief unter dem Meeresboden gespeichert werden. Der Bundesrat stimmte amMehr
Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenanntenMehr