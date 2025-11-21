Politik

Bundeskanzler Merz nimmt an G20-Gipfel in SÃ¼dafrika teil

  • AFP - 21. November 2025, 17:09 Uhr
Bild vergrößern: Bundeskanzler Merz nimmt an G20-Gipfel in SÃ¼dafrika teil
SÃ¼dafrikas PrÃ¤sident Ramaphosa
Bild: AFP

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt am Samstag am G20-Gipfel in Johannesburg teil. Gastgeber des Treffens der Staats- und Regierungschefs ist der sÃ¼dafrikanische PrÃ¤sident Cyril Ramaphosa.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt am Samstag am G20-Gipfel in Johannesburg teil. Gastgeber des Treffens der Staats- und Regierungschefs ist der sÃ¼dafrikanische PrÃ¤sident Cyril Ramaphosa. Ein Sprecher der Bundesregierung erklÃ¤rte im Vorfeld: "G20 bleibt fÃ¼r Deutschland ein wichtiges multilaterales Format zur Abstimmung mit fÃ¼hrenden Industrie- und SchwellenlÃ¤ndern." Die Bundesregierung wolle "G20 als Krisenreaktionsformat erhalten und auch weiterhin in der G20 an gemeinsamen globalen LÃ¶sungen" arbeiten.

Die G20 bestehen aus 19 LÃ¤ndern und zwei Regionalorganisationen. Ihre Mitglieder machen mehr als 80 Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung aus. Der G20-Gipfel in Johannesburg, bei dem die USA diesmal nicht vertreten sind, dauert bis Sonntag. AnschlieÃŸend reist Merz weiter nach Angola, wo er am Montag am Gipfeltreffen von EU und Afrikanischer Union in Luanda teilnimmt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    VerfassungsÃ¤nderung: EU leitet Vertragsverletzungsverfahren gegen die Slowakei ein
    VerfassungsÃ¤nderung: EU leitet Vertragsverletzungsverfahren gegen die Slowakei ein

    Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Slowakei eingeleitet. Wie die Kommission am Freitag in BrÃ¼ssel mitteilte, geht es um eine im September erfolgte

    Mehr
    Bundesrat stoppt Sparpaket fÃ¼r Krankenkassen und ruft Vermittlungsausschuss an
    Bundesrat stoppt Sparpaket fÃ¼r Krankenkassen und ruft Vermittlungsausschuss an

    Das von Kabinett und Bundestag beschlossene Sparpaket fÃ¼r die gesetzlichen Krankenkassen steht wieder auf der Kippe - damit drohen nun doch zum Jahreswechsel hÃ¶here

    Mehr
    FÃ¼nfte Sitzung des Synodalen Ausschusses in Fulda begonnen
    FÃ¼nfte Sitzung des Synodalen Ausschusses in Fulda begonnen

    In Fulda hat am Freitag die fÃ¼nfte Sitzung des synodalen Ausschusses der katholischen Kirche begonnen. Bis Samstag beraten die Teilnehmer Ã¼ber zentrale strukturelle und

    Mehr
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    Verbraucher im Nachteil: Gutachten sieht zuviel Macht bei Lebensmittelriesen
    Verbraucher im Nachteil: Gutachten sieht zuviel Macht bei Lebensmittelriesen
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott wie Einweg-E-Zigaretten vereinfachen
    Neue Regeln sollen RÃ¼ckgabe von Elektroschrott wie Einweg-E-Zigaretten vereinfachen
    Polizei nach Brand bei COP30:
    Polizei nach Brand bei COP30: "UnregelmÃ¤ÃŸigkeiten" bei Sicherheitsfirmen
    Selenskyj zu US-Plan: Ukraine verliert WÃ¼rde oder einen wichtigen Partner
    Selenskyj zu US-Plan: Ukraine verliert WÃ¼rde oder einen wichtigen Partner
    MÃ¤dchen bei tÃ¶dlichem Unfall auf Schulweg in Baden-WÃ¼rttemberg von Bus Ã¼berrollt
    MÃ¤dchen bei tÃ¶dlichem Unfall auf Schulweg in Baden-WÃ¼rttemberg von Bus Ã¼berrollt
    Nach mehr als 40 Jahren: MutmaÃŸlicher MÃ¶rder in Hamburg gefasst
    Nach mehr als 40 Jahren: MutmaÃŸlicher MÃ¶rder in Hamburg gefasst
    Cold-Case-Fall um 1994 getÃ¶teten Kioskbetreiber: Freispruch in Bielefeld
    Cold-Case-Fall um 1994 getÃ¶teten Kioskbetreiber: Freispruch in Bielefeld
    Ex-Kanzler Scholz rechtfertigt vor U-Ausschuss Einsatz fÃ¼r LNG-Terminals
    Ex-Kanzler Scholz rechtfertigt vor U-Ausschuss Einsatz fÃ¼r LNG-Terminals

    Top Meldungen

    Bundesrat stoppt Sparpaket zur Stabilisierung der KassenbeitrÃ¤ge
    Bundesrat stoppt Sparpaket zur Stabilisierung der KassenbeitrÃ¤ge

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesrat hat das Krankenkassen-Sparpaket vorerst gestoppt. Die LÃ¤nderkammer rief am Freitag den Vermittlungsausschuss an. Das Sparpaket

    Mehr
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung

    In Deutschland darf klimaschÃ¤dliches Kohlendioxid (CO2) kÃ¼nftig fÃ¼r kommerzielle Zwecke abgeschieden und tief unter dem Meeresboden gespeichert werden. Der Bundesrat stimmte am

    Mehr
    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft
    Gesetz zum Schutz von Paketboten bleibt in Kraft

    Die Rechte von Paketbotinnen und -boten werden auch weiterhin gesetzlich geschÃ¼tzt. Der Bundesrat billigte am Freitag die Entfristung des Gesetzes zur sogenannten

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts