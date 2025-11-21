Krankenkassen kritisieren Stopp von Klinik-Sparpaket

Jens Baas (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Techniker Krankenkasse (TK) hat sich entsetzt darÃ¼ber gezeigt, dass der Bundesrat das Sparpaket fÃ¼r stabile KrankenkassenbeitrÃ¤ge gestoppt hat und in den Vermittlungsausschuss schickt. "Die Entscheidung der BundeslÃ¤nder ist ein fatales Signal fÃ¼r Millionen Beitragszahler und die deutsche Wirtschaft", sagte TK-Chef Jens Baas der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Die Kassen stecken gerade mitten in ihren Haushaltsplanungen. Dass nun sogar das Mini-Sparpaket auf der Kippe steht, erhÃ¶ht den Druck auf die BeitrÃ¤ge noch mehr."



Es sei unverstÃ¤ndlich, warum die BundeslÃ¤nder die Kassen und damit die Beitragszahler in diese Lage bringen. "Den Kliniken wird mit der angestrebten Aussetzung der sogenannten MeistbegÃ¼nstigungsklausel kein Geld weggenommen. Der Anstieg der Zahlungen an die Kliniken wird vielmehr auf den tatsÃ¤chlichen Kostenanstieg begrenzt", so Baas.



Das Sparpaket sei mit rund zwei Milliarden Euro ohnehin schon viel zu klein gewesen, um die BeitrÃ¤ge zum Jahreswechsel zu stabilisieren, kritisierte der Chef der grÃ¶ÃŸten deutschen Krankenkasse. "Selbst wenn im Vermittlungsausschuss jetzt noch ein Kompromiss gefunden werden wÃ¼rde, kÃ¤me dieser voraussichtlich zu spÃ¤t, um noch in den Haushaltsplanungen fÃ¼r das Jahr 2026 berÃ¼cksichtigt werden zu kÃ¶nnen", sagte er. "Die Konsequenz wÃ¤re, dass die BeitragssÃ¤tze im Schnitt noch einmal steigen wÃ¼rden."



Die Krankenkasse DAK schloss sich der Kritik an. "Das ist ein gesundheitspolitisches Debakel. Jetzt ist endgÃ¼ltig klar, dass das Versprechen stabiler BeitrÃ¤ge wie ein Kartenhaus in sich zusammenfÃ¤llt", sagte DAK-Chef Andreas Storm der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).

