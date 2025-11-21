Politik

UN-Klimakonferenz geht in die VerlÃ¤ngerung - EU warnt vor Scheitern

  • dts - 21. November 2025, 23:06 Uhr
Fahne vor den Vereinten Nationen (UN) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

BelÃ©m (dts Nachrichtenagentur) - Die Weltklimakonferenz in BelÃ©m (COP 30) geht in die VerlÃ¤ngerung. Bis zum geplanten Ende um 18 Uhr (Ortszeit) konnte keine Einigung erzielt werden.

VerlÃ¤ngerungen sind bei den UN-Klimakonferenzen Ã¼blich. Dieses Jahr kam in den Verhandlungen erschwerend hinzu, dass es am Donnerstag auf dem KonferenzgelÃ¤nde gebrannt hatte. Dadurch mussten die Verhandlungen um mehrere Stunden pausiert werden.

Die brasilianische Konferenzleitung verÃ¶ffentlichte in der Nacht zum Freitag einen neuen Textentwurf fÃ¼r eine AbschlusserklÃ¤rung. Dieser basiert auf dem Feedback der rund 200 Staaten zum vorherigen Textentwurf und ist im Vergleich zur alten Version deutlich abgeschwÃ¤cht.

Ein BÃ¼ndnis aus rund 30 Staaten, darunter Deutschland, erklÃ¤rten daraufhin, dass man einem Ergebnis nicht zustimmen kÃ¶nne, das keinen Plan fÃ¼r einen "gerechten, geordneten und ausgewogenen Ãœbergang weg von fossilen Brennstoffen" enthÃ¤lt. Der Vorschlag erfÃ¼lle nicht die Minimalbedingungen fÃ¼r ein glaubwÃ¼rdiges Ergebnis der COP.

EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra kritisierte den Textentwurf scharf. "Schauen Sie sich den Text an", sagte er. "Nichts davon steht darin: Keine Wissenschaft, keine globale Bestandsaufnahme, kein Ãœbergang. Stattdessen SchwÃ¤che. SchwÃ¤che bei der EindÃ¤mmung und obendrein ein klarer VerstoÃŸ gegen die Vereinbarung vom letzten Jahr zum NCQG", so Hoekstra. Das "New Collective Quantified Goal" (NCQG) ist ein Ziel zur finanziellen UnterstÃ¼tzung von Entwicklungsstaaten beim Klimaschutz, das vor allem Staaten des Globalen SÃ¼dens wichtig ist. "Also werde ich mich ebenso klar ausdrÃ¼cken", sagte Hoekstra. "Unter keinen UmstÃ¤nden werden wir das akzeptieren."

