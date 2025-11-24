SPD kritisiert neue AfD-Strategie des Familienunternehmer-Verbands

AfD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Entscheidung des Familienunternehmer-Verbands, sich fÃ¼r GesprÃ¤che mit der AfD nicht zu verschlieÃŸen, stÃ¶ÃŸt auf scharfe Kritik. Eine Partei, die als "gesichert rechtsextrem" eingestuft sei, kÃ¶nne kein normaler GesprÃ¤chspartner sein, sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Roloff, dem "Handelsblatt". "Nur weil gerade viele Menschen, auch aus Frust gegenÃ¼ber anderen Parteien, der AfD ihre Stimme geben, ist das kein Grund fÃ¼r eine Normalisierung."



VerbandsprÃ¤sidentin Marie-Christine Ostermann hatte zuvor dem "Handelsblatt" gesagt, dass das "Kontaktverbot" zu AfD-Bundestagsabgeordneten mit dem jÃ¼ngsten Parlamentarischen Abend am 8. Oktober aufgehoben worden sei. Man mÃ¼sse die Partei politisch stellen. Roloff sagte, die AfD lasse sich nicht durch eine Einladung zum Parlamentarischen Abend entzaubern. Stattdessen mÃ¼sse man die "wirtschaftsfeindliche Politik" der AfD "laut und fundiert" kritisieren.



Der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Leif-Erik Holm, begrÃ¼ÃŸte das Vorgehen des Verbands. "Die strukturellen Probleme unseres Landes sind einfach zu groÃŸ, als dass man sich mit unsinnigen Brandmauern aufhalten kÃ¶nnte", sagte er dem "Handelsblatt". Es brauche jetzt "eine BÃ¼ndelung der freiheitlichen KrÃ¤fte, um aus der Misere zu kommen".



Der CDU-Wirtschaftsrat lehnt GesprÃ¤che mit der AfD ab. Die Partei stehe "in deutlichem Widerspruch" zur freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung im Sinne der Sozialen Marktwirtschaft. Daher gebe es eine klare Beschlusslage, sagte die PrÃ¤sidentin des Berufsverbands, Astrid Hamker, dem "Handelsblatt". "Wir stellen Politikern dieser Partei keine Plattform zur VerfÃ¼gung." Die AfD wÃ¤re "nicht gut fÃ¼r die Wirtschaft".

