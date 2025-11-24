Technologie

Jedes zweite Unternehmen nutzt kostenpflichtige Cloud-Services

  • dts - 24. November 2025, 08:14 Uhr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Etwas mehr als die HÃ¤lfte (54 Prozent) der Unternehmen in Deutschland mit mindestens zehn BeschÃ¤ftigten nutzen im Jahr 2025 kostenpflichtige IT-Dienste Ã¼ber Cloud Computing Ã¼ber das Internet.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag mitteilte, verwenden GroÃŸunternehmen ab 250 BeschÃ¤ftigten deutlich hÃ¤ufiger Cloud-Services als mittlere und kleine Unternehmen. So nutzen 86 Prozent der GroÃŸunternehmen Cloud-Services, aber nur 65 Prozent der mittleren Unternehmen mit 50 bis 249 BeschÃ¤ftigten und 51 Prozent der kleinen Unternehmen mit zehn bis 49 BeschÃ¤ftigten.

Die Bedeutung von Cloud-Services variiert in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen. Besonders hÃ¤ufig eingesetzt werden sie im Bereich Information und Kommunikation. Hier nutzen 88 Prozent der Unternehmen Cloud-Services. Vergleichsweise selten kommen Cloud-Services im Gastgewerbe (45 Prozent) und im Bereich Verkehr und Lagerei (43 Prozent) zum Einsatz.

Unternehmen, die Cloud-Services verwenden, nutzen diese am hÃ¤ufigsten fÃ¼r E-Mails (76 Prozent), zur Speicherung von Daten (71 Prozent) und fÃ¼r Office-Anwendungen wie Textverarbeitungsprogramme oder Tabellenkalkulation (68 Prozent). Vergleichsweise selten werden Softwareanwendungen wie ERP (Enterprise Resource Planning) und CRM (Customer Relationship Management) als Cloud-Services genutzt (jeweils 23 Prozent der Unternehmen).

