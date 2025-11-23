Technologie

Von der Leyen wirbt beim G20-Gipfel fÃ¼r europÃ¤ischen KI-Plan

  dts - 23. November 2025, 10:47 Uhr
Bild vergrößern: Von der Leyen wirbt beim G20-Gipfel fÃ¼r europÃ¤ischen KI-Plan
G20-Logo am Veranstaltungsort im November 2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Johannesburg (dts Nachrichtenagentur) - EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen hat auf dem G20-Gipfel in SÃ¼dafrika fÃ¼r die PlÃ¤ne der EU zur FÃ¶rderung von KÃ¼nstlicher Intelligenz (KI) geworben.

"Europa hat einen Plan", sagte von der Leyen am Sonntag bei der dritten und letzten Arbeitssitzung. Er basiere auf drei SÃ¤ulen: Investitionen, die EinfÃ¼hrung von KI in Wirtschaft und Gesellschaft sowie internationale Zusammenarbeit. Die EU habe bereits ein Netzwerk leistungsstarker KI-Supercomputer etabliert und plane nun den Bau von 15 groÃŸen KI-Fabriken in Zusammenarbeit mit privaten Investoren.

Ein weiterer Schwerpunkt liege auf der breiten EinfÃ¼hrung von KI in verschiedenen Sektoren. Unternehmen und Ã¶ffentliche Einrichtungen sollen bei neuen Herausforderungen zuerst prÃ¼fen, wie KI helfen kÃ¶nne. Diese Strategie solle transformative Effekte auf die Wirtschaft und Gesellschaft haben.

Von der Leyen hob zudem die Bedeutung internationaler Kooperationen hervor. Mit dem Programm "Destination Earth" kÃ¶nne die EU extreme Wetterereignisse mit hoher PrÃ¤zision modellieren und so die Katastrophenvorsorge verbessern. Die EU arbeite bereits mit Partnern in der Karibik und Afrika zusammen, um diese Technologien weltweit zugÃ¤nglich zu machen.

"Die KI-Revolution wird sich nicht wiederholen", so von der Leyen weiter. "Jetzt ist der Moment gekommen, in dem wir zusammenkommen und sicherstellen sollten, dass wir in Bezug auf diese extrem leistungsstarke Technologie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen."

