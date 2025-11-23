Jugendliche sprengen Snackautomaten in Dortmund

Polizeiauto in Dortmund

Vier Jugendliche haben in Dortmund einen Snackautomaten gesprengt. Die Polizei fand bei ihnen einen Gasbrenner. Auf sie kommen Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des HerbeifÃ¼hrens einer Explosion zu.

Vier Jugendliche haben in Dortmund einen Snackautomaten gesprengt. Die Polizei fand bei ihnen einen Gasbrenner, wie sie am Sonntag mitteilte. Zeugen hatten in der Nacht eine Explosion bemerkt, der Automat fing an zu brennen.



Die vier Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren wurden gesehen und liefen weg, als ein Mann sie ansprach. Die Zeugen riefen Polizei und Feuerwehr, Polizisten fahndeten nach den Jugendlichen. Noch in der NÃ¤he wurden sie festgenommen.



Die Beamten brachten sie zur Polizeiwache. Neben dem Gasbrenner beschlagnahmten sie auch zwei Handys. Die Daten der Jugendlichen wurden aufgenommen, danach durften sie wieder zu ihren Eltern.



Auf sie kommen Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sowie des HerbeifÃ¼hrens einer Explosion zu, wie die Polizei mitteilte. Es sei offenbar "reines GlÃ¼ck" gewesen, dass niemand verletzt wurde.