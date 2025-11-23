Nationaler Sicherheitsrat der Bundesregierung berÃ¤t Ã¼ber Ukraine-Krieg

Gedenken nach Angriff in Ternopil in der Ukraine

Inmitten der Diskussionen Ã¼ber den US-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs hat am Samstag der Nationale Sicherheitsrat der Bundesregierung zur Lage in der Ukraine getagt.

Inmitten der Diskussionen Ã¼ber den US-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs hat am Samstag der Nationale Sicherheitsrat der Bundesregierung zur Lage in der Ukraine getagt. Das Gremium habe unter dem Vorsitz von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) "die aktuellen Entwicklungen mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine erÃ¶rtert", teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit.Â Von deutscher Seite kamen unterdessen Warnungen, den US-Plan so zu akzeptieren.Â



Merz, der am Samstag am G20-Gipfel in SÃ¼dafrika teilnahm, habe die anderen Ratsmitglieder "Ã¼ber seine GesprÃ¤che mit europÃ¤ischen und internationalen Partnern informiert", erklÃ¤rte der Regierungssprecher. "Der Nationale Sicherheitsrat hat bekrÃ¤ftigt, dass Deutschland sich am Prozess der Aushandlung eines fairen und dauerhaften Friedens fÃ¼r die Ukraine weiterhin mit groÃŸem Engagement beteiligen wird."



Die US-Regierung hatte Kiew vor wenigen Tagen einen 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges vorgelegt, der Russland in zentralen Forderungen weit entgegenkommt undÂ von Kiew seit langem formulierte rote Linien Ã¼berschreitet. So verlangt er von der Ukraine schmerzhafte ZugestÃ¤ndnisse wie die Abtretung groÃŸer Gebiete in der Ostukraine an Russland, eine Begrenzung der TruppenstÃ¤rke und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt.Â



Am Sonntag sollten in der Schweiz Verhandlungen zwischen den USA, der Ukraine und den europÃ¤ischen VerbÃ¼ndeten Kiews stattfinden. Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hatte den US-Plan am Freitag in seiner aktuellen Form zurÃ¼ckgewiesen und angekÃ¼ndigt, "Alternativen" vorzulegen. Die westlichen VerbÃ¼ndeten der Ukraine teilten mit, an dem US-Plan sei noch "zusÃ¤tzliche Arbeit" nÃ¶tig. Merz betonte, dass es eine Ukraine-Einigung nur mit "uneingeschrÃ¤nkter Zustimmung" Kiews geben kÃ¶nne.Â



Der Sicherheitsrat der Bundesregierung war Anfang November zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen. Mit dem neuen Gremium sollen Fragen der deutschen Sicherheitspolitik an zentraler Stelle im Bundeskanzleramt gebÃ¼ndelt werden - und diese nicht der ZustÃ¤ndigkeit verschiedener Ministerien und BehÃ¶rden Ã¼berlassen werden.



StÃ¤ndige Mitglieder des Rats sind der Bundeskanzler sowie die Ministerinnen und Minister fÃ¼r Finanzen, Verteidigung, Inneres, AuswÃ¤rtiges, Wirtschaft, Justiz, Digitalisierung, Entwicklung sowie der Chef des Bundeskanzleramts. Hinzu gebeten werden kÃ¶nnen je nach Thema weitere Minister, Vertreter von Bundeswehr und Polizei sowie die Geheimdienstchefs.Â



Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im EU-Parlament, Manfred Weber (CSU), forderte substanzielle Ã„nderungen an dem US-Plan fÃ¼r die Ukraine. "Es sind historische Stunden. Es geht nicht um die Ukraine, es geht um die Sicherheit von uns allen", sagte Weber der "Bild am Sonntag".



Es gehe um drei Fragen: Erstens mÃ¼sse die Ukraine "souverÃ¤n entscheiden, ob sie Gebiete abgeben kann, das darf nicht aufgezwungen werden", sagte Weber. Zweitens mÃ¼sse das Land militÃ¤risch gestÃ¤rkt und nicht geschwÃ¤cht werden. "Und drittens mÃ¼ssen wir die EU zu einer europÃ¤ischen Nato ausbauen. Auf die USA kÃ¶nnen wir uns nicht mehr uneingeschrÃ¤nkt verlassen."



Der frÃ¼here AuÃŸenminister Sigmar Gabriel (SPD) sagte dem "Tagesspiegel", die EuropÃ¤er mÃ¼ssten "alles daran setzen, die USA doch noch zu einer Ã„nderung dieses Diktatfriedens zu bewegen". Der Ukraine und Europa drohten sonst "ein zweites Versailles und der Verlust seiner inneren und Ã¤uÃŸeren StabilitÃ¤t", warnte er. "Der Plan kommt einem Verrat an allem gleich, was bislang unser transatlantisches VerhÃ¤ltnis ausgemacht hat."Â



Der GrÃ¼nen-Politiker Anton Hofreiter sagte den Funke-Zeitungen, der Plan sei "nicht nur eine Gefahr fÃ¼r die Existenz der Ukraine, sondern fÃ¼r die EU insgesamt". Zugleich offenbare er die SchwÃ¤che von US-PrÃ¤sident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin. "Trump will von seinen schlechten Umfragen und den Epstein-Akten ablenken. Putin kÃ¤mpft mit einer grÃ¶ÃŸeren wirtschaftlichen Krise, als wir bisher wahrgenommen haben."



GrÃ¼nen-Fraktionschefin Britta HaÃŸelmann forderte eine geschlossene europÃ¤ische UnterstÃ¼tzung der Ukraine. "Europa muss unmissverstÃ¤ndlich klarmachen, dass nichts Ã¼ber den Kopf der Ukraine hinweg entschieden wird", sagte sie AFP. Dabei dÃ¼rften Merz und seine europÃ¤ischen Partner den ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj in den anstehenden GesprÃ¤chen mit Trump "nicht allein lassen".