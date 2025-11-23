Iran warnt vor mÃ¶glichen Angriffen auf geistliches Oberhaupt Chamenei

Das iranische Geheimdienstministerium hat vor mÃ¶glichen auslÃ¤ndischen Angriffen auf das geistliche Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei gewarnt. Der "Feind" sehe es darauf ab Chamenei zu treffen, "manchmal mit Attentaten, manchmal mit feindlichen Angriffen", sagte Geheimdienstminister Esmail Chatib laut einer Meldung der Nachrichtenagentur Isna vom Samstag.
Es war unklar, ob sich der Minister auf einen konkreten Vorfall bezog. Die iranischen BehÃ¶rden sprechen hÃ¤ufig von angeblichen auslÃ¤ndischen VerschwÃ¶rungen. Ã„uÃŸerungen Ã¼ber Bedrohungen gegen Chamenei gab es zu dem zwÃ¶lftÃ¤gigen Krieg zwischen Israel und dem Iran im Juni jedoch selten.Â
Im Juni hatte Israel den Iran mit dem erklÃ¤rten Ziel angegriffen, Teheran vom Bau einer Atombombe abzuhalten. Die USA griffen an der Seite Israels in den Krieg ein und bombardierten die iranischen Atomanlagen Fordo, Natans und Isfahan.Â Nach zwÃ¶lf Tagen Krieg trat eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran in Kraft.
Auf die Frage nach Berichten, wonach US-PrÃ¤sident Donald Trump einen israelischen Plan zur TÃ¶tung Chameneis aus Furcht vor einer Eskalation des Konflikts zwischen Iran und Israel abgelehnt habe, hatte der israelische MinisterprÃ¤sident Benjamin Netanjahu in der Vergangenheit abwehrend reagiert. Zugleich erklÃ¤rte er damals, ein solcher Schritt wÃ¼rde "den Konflikt beenden". Trump erklÃ¤rte damals, Chamenei sei ein "sehr einfaches" Ziel und fÃ¼gte hinzu: "Wir werden ihn nicht ausschalten, zumindest vorerst nicht".Â
Der 86-jÃ¤hrige Chamenei ist seit 1989 oberster geistlicher FÃ¼hrer des Iran und hat bei allen Staatsangelegenheiten das letzte Wort.Â
23. November 2025
