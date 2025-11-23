Wirtschaft

Netzagentur: Blackout wie in Spanien "sehr unwahrscheinlich"

  • dts - 23. November 2025, 09:01 Uhr
Bild vergrößern: Netzagentur: Blackout wie in Spanien sehr unwahrscheinlich
Strommast (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Ein umfassender Stromausfall wie im FrÃ¼hjahr auf der iberischen Halbinsel ist nach EinschÃ¤tzung von Netzagentur-Chef Klaus MÃ¼ller in Deutschland nahezu ausgeschlossen.

"Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir bei uns das Gleiche sehen wie beim Blackout in Spanien", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Unsere geografische Lage ist eine andere, wir haben mehr NetzverknÃ¼pfung mit anderen Staaten als die iberische Halbinsel. Und wir entwickeln eine vernÃ¼nftige Kraftwerksstrategie, die Erneuerbare mit Kraftwerken und weiteren FlexibilitÃ¤ten verbindet." Die Ursachen des Blackouts im vergangenen April seien nicht einfach zu ermitteln, so MÃ¼ller. Einen Anschlag schlieÃŸen die spanischen BehÃ¶rden allerdings aus.

Die Anstrengungen der Bundesregierung und der Bundesnetzagentur seien darauf gerichtet, "KlimaneutralitÃ¤t bis 2045 zu erreichen - bei maximaler Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit", versicherte MÃ¼ller. Das Ziel sei, die Stromversorgung immer stÃ¤rker mit Erneuerbaren Energien zu bestreiten. "Aber wir werden Tage und Wochen sehen, an denen kein Wind weht und keine Sonne scheint", fÃ¼gte er hinzu. "FÃ¼r Dunkelflauten brauchen wir 8 Gigawatt neue Gaskraftwerke bis 2031. So werden wir fÃ¼r eine sichere Versorgung sorgen."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten
    Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die Lufthansa will ihre Kooperation mit der Deutschen Bahn weiter ausbauen. "FÃ¼r den Kunden muss es noch attraktiver werden, den Zug zum Flug zu

    Mehr
    Ex-VW-Chef Diess:
    Ex-VW-Chef Diess: "Die Stromrechnung fÃ¼rs Auto fÃ¤llt praktisch weg"

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess spricht von einem "Durchbruch" fÃ¼r die Nutzung von Elektroautos als Stromspeicher fÃ¼rs

    Mehr
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Regierungskoalition gibt es Streit um die Finanzierung von Atomkraftprojekten in anderen LÃ¤ndern. Entwicklungsministerin

    Mehr
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    GrÃ¼nder der Arche wirft Deutschland Versagen im Kampf gegen Kinderarmut vor
    GrÃ¼nder der Arche wirft Deutschland Versagen im Kampf gegen Kinderarmut vor
    Vorgezogene PrÃ¤sidentschaftswahl in serbischer Teilrepublik in Bosnien begonnen
    Vorgezogene PrÃ¤sidentschaftswahl in serbischer Teilrepublik in Bosnien begonnen
    Von Staatsstreichen gezeichnetes Guinea-Bissau wÃ¤hlt PrÃ¤sidenten und Parlament
    Von Staatsstreichen gezeichnetes Guinea-Bissau wÃ¤hlt PrÃ¤sidenten und Parlament
    Wulff nennt Stadtbild-Aussage von Merz
    Wulff nennt Stadtbild-Aussage von Merz "absolut missglÃ¼ckt"
    Verstappen gewinnt F1-Rennen in Las Vegas vor Norris
    Verstappen gewinnt F1-Rennen in Las Vegas vor Norris
    US-AuÃŸenminister: Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ist keine Kreml-
    US-AuÃŸenminister: Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ist keine Kreml-"Wunschliste"

    Top Meldungen

    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag
    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifstreit mit der Vereinigung Cockpit hat Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter klargestellt, dass er keinen Spielraum fÃ¼r die geforderte

    Mehr
    Verkehrsforum fordert Nachbesserungen bei SondervermÃ¶gensumsetzung
    Verkehrsforum fordert Nachbesserungen bei SondervermÃ¶gensumsetzung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zahlreiche Unternehmen und VerbÃ¤nde der Verkehrs- und Infrastrukturwirtschaft fordern VerÃ¤nderungen bei der Umsetzung des SondervermÃ¶gens fÃ¼r

    Mehr
    Luftverkehrssteuer: Lufthansa plant keine gÃ¼nstigeren Tickets
    Luftverkehrssteuer: Lufthansa plant keine gÃ¼nstigeren Tickets

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Koalitionsbeschluss, die Luftverkehrssteuer zum 1. Juli 2026 zu senken, nimmt die Lufthansa Abstand von Ãœberlegungen zu weiteren

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts