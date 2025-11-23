Netzagentur: Blackout wie in Spanien "sehr unwahrscheinlich"

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Ein umfassender Stromausfall wie im FrÃ¼hjahr auf der iberischen Halbinsel ist nach EinschÃ¤tzung von Netzagentur-Chef Klaus MÃ¼ller in Deutschland nahezu ausgeschlossen.
"Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir bei uns das Gleiche sehen wie beim Blackout in Spanien", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Unsere geografische Lage ist eine andere, wir haben mehr NetzverknÃ¼pfung mit anderen Staaten als die iberische Halbinsel. Und wir entwickeln eine vernÃ¼nftige Kraftwerksstrategie, die Erneuerbare mit Kraftwerken und weiteren FlexibilitÃ¤ten verbindet." Die Ursachen des Blackouts im vergangenen April seien nicht einfach zu ermitteln, so MÃ¼ller. Einen Anschlag schlieÃŸen die spanischen BehÃ¶rden allerdings aus.
Die Anstrengungen der Bundesregierung und der Bundesnetzagentur seien darauf gerichtet, "KlimaneutralitÃ¤t bis 2045 zu erreichen - bei maximaler Kosteneffizienz und Versorgungssicherheit", versicherte MÃ¼ller. Das Ziel sei, die Stromversorgung immer stÃ¤rker mit Erneuerbaren Energien zu bestreiten. "Aber wir werden Tage und Wochen sehen, an denen kein Wind weht und keine Sonne scheint", fÃ¼gte er hinzu. "FÃ¼r Dunkelflauten brauchen wir 8 Gigawatt neue Gaskraftwerke bis 2031. So werden wir fÃ¼r eine sichere Versorgung sorgen."
- dts - 23. November 2025, 09:01 Uhr
