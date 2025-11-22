Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank

Atomkraftwerk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Regierungskoalition gibt es Streit um die Finanzierung von Atomkraftprojekten in anderen LÃ¤ndern.



Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) hatte angekÃ¼ndigt, die Bundesregierung werde der Finanzierung von Kernkraftprojekten durch Weltbank und internationale Entwicklungsbanken nicht zustimmen. Er habe sich Ã¼ber die Aussage der Ministerin "sehr gewundert", sagte der Vorsitzende des Bundestagsausschusses fÃ¼r wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Wolfgang Stefinger (CSU), der "Welt am Sonntag".



"Zurzeit haben 626 Millionen Afrikaner keinen Zugang zu ElektrizitÃ¤t und 2030 werden es 657 Millionen sein", sagte Stefinger. "Um diesen Trend umzukehren und den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen zumindest nÃ¤herzukommen, brauchen wir in Afrika den Energiemix in seiner gesamten Breite."



In der Antwort auf eine Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion von BÃ¼ndnis90/Die GrÃ¼nen hatte das Bundesministerium fÃ¼r wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) angekÃ¼ndigt, in den Gremien der Weltbank und der internationalen Entwicklungsbanken gegen die Mittelvergabe fÃ¼r Atomkraftprojekte zu votieren. Die Weltbank hatte ihre FÃ¶rderpolitik erst im Sommer dieses Jahres fÃ¼r Kernenergieprojekte geÃ¶ffnet.



"Die Zustimmung zur Finanzierung von Atomkraft in jeglicher Form ist aktuell nicht vorgesehen", erklÃ¤rte das BMZ. Geltend mache die Bundesregierung ihren Einfluss Ã¼ber "die deutsche Vertretung in den Exekutivdirektorien der Banken" sowie in GesprÃ¤chen politischer Vertreter "mit dem jeweiligen Management". Laut BMZ verweise die Bundesregierung "in ihrer grundsÃ¤tzlich ablehnenden Haltung insbesondere auf die fehlende Wirtschaftlichkeit von Nuklearenergie".



Der Ausschussvorsitzende Stefinger kritisierte das: Dass Deutschland zum Beispiel in Afrika erneuerbare Energien fÃ¶rdert, stehe auÃŸer Frage. Doch wenn die Weltbank auf Wunsch der afrikanischen LÃ¤nder jetzt auch Kernenergie finanziere, mÃ¼sse man dies respektieren. "Die Energieversorgung ist schlieÃŸlich die Grundlage dafÃ¼r, Wohlstand und Sicherheit aufzubauen und Migration zu bekÃ¤mpfen."



Stefinger kritisierte auch die Kleine Anfrage der GrÃ¼nen: "Insbesondere die GrÃ¼nen reden immer schnell von Kolonialismus und Neokolonialismus", sagte der CSU-Politiker. "Jetzt wollen die den afrikanischen LÃ¤ndern aber indirekt vorschreiben, was sie energiepolitisch machen sollen und was nicht."

