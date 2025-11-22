Brennpunkte

VerbÃ¼ndete Kiews: "ZusÃ¤tzliche Arbeit" an US-Plan fÃ¼r Ukraine nÃ¶tig

  • AFP - 22. November 2025, 15:06 Uhr
Bild vergrößern: VerbÃ¼ndete Kiews: ZusÃ¤tzliche Arbeit an US-Plan fÃ¼r Ukraine nÃ¶tig
EuropÃ¤ische VerbÃ¼ndete Kiews in Johannesburg
Bild: AFP

An dem US-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist nach Ansicht von westlichen VerbÃ¼ndeten Kiews 'zusÃ¤tzliche Arbeit' nÃ¶tig. Es gelte das 'Prinzip, dass Grenzen nicht gewaltsam verÃ¤ndert werden dÃ¼rfen', erklÃ¤rten mehrere europÃ¤ische Staaten sowie Kanada und Japan.

An dem US-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist nach Ansicht von westlichen VerbÃ¼ndeten Kiews "zusÃ¤tzliche Arbeit" nÃ¶tig. Es gelte das "Prinzip, dass Grenzen nicht gewaltsam verÃ¤ndert werden dÃ¼rfen", erklÃ¤rten mehrere europÃ¤ische Staaten sowie Kanada und Japan am Samstag am Rande des Gipfels der Gruppe der wichtigsten Industrie- und SchwellenlÃ¤nder (G20) in Johannesburg. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) forderte Moskau auf, seinen Angriffskrieg zu beenden.

"Wir sind auch besorgt Ã¼ber die vorgeschlagenen EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r die ukrainischen StreitkrÃ¤fte, welche die Ukraine fÃ¼r zukÃ¼nftige Angriffe verwundbar machen wÃ¼rden", heiÃŸt es mit Blick auf den US-Plan in der gemeinsamen ErklÃ¤rung der westlichen Staaten weiter.Â 

GrundsÃ¤tzlich dankten die Unterzeichner den USA fÃ¼r ihre "BemÃ¼hungen, der Ukraine Frieden zu bringen". Es sei aber so, "dass die Umsetzung von Elementen, die die EuropÃ¤ische Union betreffen, sowie die Umsetzung von Elementen, die die Nato betreffen, die Zustimmung der jeweiligen Mitglieder der EU und der Nato erfordern".

Bundeskanzler Merz erklÃ¤rte im Onlinedienst X: "Russland hat einen illegalen Krieg gegen die Ukraine entfesselt. Russland muss das schreckliche Leid beenden und den Auswirkungen auf die Weltwirtschaft ein Ende setzen." Alle G20-Mitglieder mÃ¼ssten "ihrer Verantwortung gerecht werden, nicht nur aus wirtschaftlichem Interesse".

Die US-Regierung, die nicht in Johannesburg vertreten ist, hatte Mitte der Woche einen 28-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges vorgelegt. Er verlangt von der Ukraine schmerzhafte ZugestÃ¤ndnisse wie die Abtretung groÃŸer Gebiete in der Ostukraine an Russland, eine Begrenzung der TruppenstÃ¤rke und den Verzicht auf einen Nato-Beitritt.

