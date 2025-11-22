Berliner GrÃ¼ne wÃ¤hlen Fraktionschef Graf zu Spitzenkandidat fÃ¼r Abgeordnetenhauswahl

GrÃ¼nen-Logo

Fraktionschef Werner Graf ist zum Spitzenkandidaten der Berliner GrÃ¼nen fÃ¼r die Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr gewÃ¤hlt worden. Eine Mehrheit stimmte bei einer Landesdelegiertenkonferenz fÃ¼r den 45-JÃ¤hrigen, wie die Partei mitteilte.

Fraktionschef Werner Graf ist zum Spitzenkandidaten der Berliner GrÃ¼nen fÃ¼r die Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr gewÃ¤hlt worden. Bei einer Landesdelegiertenkonferenz am Samstag erhielt der 45-JÃ¤hrige die nÃ¶tige Mehrheit der Stimmen, wie die Partei mitteilte. Offiziell wurde auch Bettina Jarasch als Spitzenkandidatin gewÃ¤hlt, die beiden stellten sich als Duo zur Wahl. FÃ¼r das Amt des Regierenden BÃ¼rgermeisters soll aber Graf antreten.



Graf und Jarasch bedankten sich fÃ¼r das Vertrauen und mahnten, bei der Wahl 2026 stehe "nichts weniger als die Zukunft Berlins auf dem Spiel". Die Wahl zum Abgeordnetenhaus findet am 20. September 2026 zeitgleich mit der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern statt.



Die jÃ¼ngste Umfrage des Instituts Infratest dimap vom Mittwoch sah in Berlin die CDU mit 22 Prozent an erster Stelle, gefolgt von der Linkspartei mit 19 Prozent. GrÃ¼ne und AfD kamen auf jeweils 16 Prozent. Die SPD wÃ¼rden derzeit nur 13 Prozent der Berlinerinnen und Berliner wÃ¤hlen.



AuÃŸer der CDU, die voraussichtlich wieder mit dem Regierenden BÃ¼rgermeister Kai Wegner ins Rennen gehen wird, wÃ¤hlten nun alle relevanten Parteien ihre Spitzenkandidaten. Die Linke bestimmte in der vergangenen Woche ihre stellvertretende Parteivorsitzende Elif Eralp als Kandidatin, die SPD den ehemaligen StaatssekretÃ¤r Steffen Krach. Die AfD wÃ¤hlte bereits im Oktober Landeschefin Kerstin Brinker zur Spitzenkandidatin.