CSU-Chef SÃ¶der schlieÃŸt Kooperation mit AfD "klar" aus

CSU-Chef Markus SÃ¶der hat einer Zusammenarbeit mit der AfD eine entschiedene Absage erteilt. Er kÃ¶nne das fÃ¼r sich und die gesamte CSU sagen, "eine Kooperation, eine Zusammenarbeit mit der AfD ist ausgeschlossen", sagte SÃ¶der am Samstag nach der Klausurtagung des Parteivorstands in MÃ¼nchen. Die CSU plÃ¤diere im Umgang mit der AfD fÃ¼r eine "klare Linie", von der nicht abgewichen werde.
Im Bund lÃ¤gen Union und AfD in Umfragen gleichauf, in Bayern sei die CSU "Gott sei Dank noch weit vorn", fuhr SÃ¶der fort. Insofern sehe sich die Partei in Bayern durchaus "als Bollwerk". Zugleich erteilte SÃ¶der einem mÃ¶glichen Verbotsverfahren gegen die in Teilen als rechtsextremistisch eingestufte Partei eine Absage. Das sei der falsche Weg und kÃ¶nne sie im Gegenteil noch stÃ¤rken.
Es gehe stattdessen darum, "sachlich und nÃ¼chtern zu beschreiben, was diese Partei ist, fÃ¼r was diese Partei steht, und vor allem den BÃ¼rgern zu zeigen, welche Konsequenzen eine AfD-MachtÃ¼bernahme bedeuten wÃ¼rde", sagte der bayerische MinisterprÃ¤sident. "Fakt ist: Die Partei ist einfach rechtsextrem. Das kann man jeden Tag spÃ¼ren." Zugleich mache die AfD keine eigenen Angebote. Sie habe etwa bei zentralen Fragen wie der Wehrpflicht keine eigene Position und es sei unklar, wie genau sie zu Russland stehe.
