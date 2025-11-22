Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag

Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifstreit mit der Vereinigung Cockpit hat Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter klargestellt, dass er keinen Spielraum fÃ¼r die geforderte Verbesserung bei der betrieblichen Altersvorsorge sieht, zugleich aber einen Kompromiss-Vorschlag eingebracht.



"Wir haben nicht ansatzweiseâ€¯das Geld fÃ¼r eine weitere Verbesserung der ohnehin schon sehr guten betrieblichen Altersvorsorge", sagte Ritter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. FÃ¼r Anpassungen, die eine Belastung fÃ¼r die Lufthansa bedeuten wÃ¼rden, sei Ã¼berhaupt kein Spielraum vorhanden. "Das wÃ¤re nicht zu verantworten."



Allerdings wÃ¼rden sich die Crews ohnehin stÃ¤rker dafÃ¼r interessieren, wie die Schrumpfung der Kurzstreckenflotte gestoppt werden und wie man Perspektiven schaffen kÃ¶nne. Hier kÃ¶nne sich die Lufthansa "durchaus konkrete Zusagen" vorstellen, sagte der Chef der deutschen Kernmarke. Voraussetzung dafÃ¼r: Die Gewerkschaft mÃ¼sse die tariflichen Themen zur Alters- und Ãœbergangsversorgung vom Tisch nehmen.



An der Situation Ã¤ndere auch nichts, dass die Lufthansa-Kernmarke derzeit auf einem guten Weg sei, um in diesem Jahr schwarze Zahlen zu schreiben. "Ob schwarze oder rote Zahlen: Wir sind noch deutlich davon entfernt, die ProfitabilitÃ¤t zu erreichen, die notwendig ist, um alle Investitionen aus eigener Kraft zu stemmen", sagte Ritter. Mehrere Milliarden Euro seien nÃ¶tig, um die Flotte zu erneuern, einen dreistelligen Millionenbetrag investiere die Airline zudem in die Renovierung der Lounges in Frankfurt und MÃ¼nchen sowie in die Digitalisierung.



"FÃ¼r eine nachhaltige Unternehmensentwicklung und die ZukunftsfÃ¤higkeit der ArbeitsplÃ¤tze brauchen wir deshalb eine Marge von acht bis zehn Prozent. Eine schwarze Null ist nur ein erster Schritt, reicht aber noch nicht aus", fÃ¼hrte Ritter aus. Schon jetzt habe die Lufthansa eines der besten Versorgungssysteme der Branche und zÃ¤hle weltweit zu den attraktivsten Arbeitgebern.



Nach wie vor wÃ¼rden die hohen Standortkosten in Deutschland aber belasten, man mÃ¼sse produktiver und effizienter werden. Mit dem eingeleiteten Turnaround-Programm zeigte sich Ritter zufrieden: "Der operativ beste Sommer des letzten Jahrzehnts liegt hinter uns - mit einer RegelmÃ¤ÃŸigkeit von Ã¼ber 99 Prozent und einer zweistellig verbesserten PÃ¼nktlichkeit. Die Kundenzufriedenheit hat sich erheblich verbessert, auch die Mitarbeiterzufriedenheit ist stark gestiegen. Die Lufthansa ist wieder auf Kurs."

