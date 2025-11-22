Wirtschaft

Luftverkehrssteuer: Lufthansa plant keine gÃ¼nstigeren Tickets

  • dts - 22. November 2025, 10:13 Uhr
Bild vergrößern: Luftverkehrssteuer: Lufthansa plant keine gÃ¼nstigeren Tickets
Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Koalitionsbeschluss, die Luftverkehrssteuer zum 1. Juli 2026 zu senken, nimmt die Lufthansa Abstand von Ãœberlegungen zu weiteren Streckenstreichungen.

"Wir werden im Sommerflugplan keine weiteren innerdeutschen Strecken streichen", sagte der Chef der deutschen Lufthansa-Kernmarke, Jens Ritter, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Strecken, die aufgrund der hohen Standortkosten bedroht waren, bleiben erhalten."

Konkret nannte der Vorstandsvorsitzende von Lufthansa Airlines die Verbindung von MÃ¼nchen nach MÃ¼nster/OsnabrÃ¼ck. Auch fÃ¼r den Flughafen Dresden sehe es gut aus. An den FlughÃ¤fen Bremen und Hannover wÃ¼rde das Angebotsniveau ebenfalls gehalten werden kÃ¶nnen, selbiges gelte bei der Lufthansa Group-Tochter Eurowings fÃ¼r die FlughÃ¤fen Stuttgart und Hamburg.

Die bereits im Oktober beschlossenen Streichungen von rund 50 ZubringerflÃ¼gen pro Woche im Sommerflugplan 2026 blieben aber bestehen, so Ritter. Dabei handele es sich um FrequenzkÃ¼rzungen. Die FlughÃ¤fen wÃ¼rden weiterhin angeflogen werden, aber in einer geringeren Taktung.

Forderungen nach einem sofortigen Preisnachlass bei den Flugtickets, wie sie aus Teilen der Union nach dem Koalitionsbeschluss erhoben worden waren, erteilte Ritter dagegen eine Absage. "FÃ¼r eine Prognose, ob die Preise sinken werden, ist es noch zu frÃ¼h", sagte er.

Mit der RÃ¼cknahme der ErhÃ¶hung der Luftverkehrssteuer sei es nicht getan. Wichtig sei, dass nun auch die GebÃ¼hren fÃ¼r die Flugsicherung und die Sicherheitskontrollen an den FlughÃ¤fen gesenkt wÃ¼rden. Der Preis eines Tickets hÃ¤nge darÃ¼ber hinaus auch von Faktoren wie den Frequenzen, der Nachfrage sowie anderen Produktions- und Standortkosten ab.

