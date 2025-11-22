Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sident GÃ¼nther als CDU-Landeschef wiedergewÃ¤hlt

Daniel GÃ¼nther

Der schleswig-holsteinische MinisterprÃ¤sident Daniel GÃ¼nther (CDU) ist als Vorsitzender des CDU-Landesverbands im Amt bestÃ¤tigt worden. Auf einem Landesparteitag in NeumÃ¼nster erhielt er am Samstag 94,4 Prozent der Delegiertenstimmen, wie die Partei mitteilte. Der 52-JÃ¤hrige ist seit 2016 CDU-Landesvorsitzender.



GÃ¼nther ist in Schleswig-Holstein seit 2017 MinisterprÃ¤sident, zunÃ¤chst in einer Dreierkoalition mit GrÃ¼nen und FDP. Nach der Landtagswahl 2022 bildete GÃ¼nther ein ZweierbÃ¼ndnis mit den GrÃ¼nen. Auf dem Programm des Landesparteitags vom Samstag standen neben der Neuwahl des Landesvorstands Beratungen Ã¼ber mehrere AntrÃ¤ge.