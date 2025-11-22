Politik

Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sident GÃ¼nther als CDU-Landeschef wiedergewÃ¤hlt

  • AFP - 22. November 2025, 14:10 Uhr
Bild vergrößern: Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sident GÃ¼nther als CDU-Landeschef wiedergewÃ¤hlt
Daniel GÃ¼nther
Bild: AFP

Der schleswig-holsteinische MinisterprÃ¤sident Daniel GÃ¼nther (CDU) ist als Vorsitzender des CDU-Landesverbands im Amt bestÃ¤tigt worden. Auf einem Landesparteitag in NeumÃ¼nster erhielt er die Mehrheit der Delegiertenstimmen, wie die Partei mitteilte.

Der schleswig-holsteinische MinisterprÃ¤sident Daniel GÃ¼nther (CDU) ist als Vorsitzender des CDU-Landesverbands im Amt bestÃ¤tigt worden. Auf einem Landesparteitag in NeumÃ¼nster erhielt er am Samstag 94,4 Prozent der Delegiertenstimmen, wie die Partei mitteilte. Der 52-JÃ¤hrige ist seit 2016 CDU-Landesvorsitzender.

GÃ¼nther ist in Schleswig-Holstein seit 2017 MinisterprÃ¤sident, zunÃ¤chst in einer Dreierkoalition mit GrÃ¼nen und FDP. Nach der Landtagswahl 2022 bildete GÃ¼nther ein ZweierbÃ¼ndnis mit den GrÃ¼nen. Auf dem Programm des Landesparteitags vom Samstag standen neben der Neuwahl des Landesvorstands Beratungen Ã¼ber mehrere AntrÃ¤ge.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    SÃ¶der fordert schnelle LÃ¶sung zur Rente: Der Ã¶ffentliche Streit schadet
    SÃ¶der fordert schnelle LÃ¶sung zur Rente: Der Ã¶ffentliche Streit schadet

    In der Debatte Ã¼ber das Rentenpaket hat CSU-Chef Markus SÃ¶der eine rasche Einigung gefordert. "Der Ã¶ffentliche Streit schadet natÃ¼rlich, darum ist eine schnelle LÃ¶sung gut",

    Mehr
    Mecklenburg-Vorpommern: AfD wÃ¤hlt Holm zu Kandidat fÃ¼r MinisterprÃ¤sidentenamt
    Mecklenburg-Vorpommern: AfD wÃ¤hlt Holm zu Kandidat fÃ¼r MinisterprÃ¤sidentenamt

    Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern hat ihren Kovorsitzenden Leif-Erik Holm zum Kandidaten fÃ¼r das Amt des MinisterprÃ¤sidenten gewÃ¤hlt. Auf einem Landesparteitag in Demmin

    Mehr
    SPD Rheinland-Pfalz wÃ¤hlt MinisterprÃ¤sident Schweitzer zu Spitzenkandidat fÃ¼r Landtagswahl
    SPD Rheinland-Pfalz wÃ¤hlt MinisterprÃ¤sident Schweitzer zu Spitzenkandidat fÃ¼r Landtagswahl

    Die rheinland-pfÃ¤lzische SPD hat MinisterprÃ¤sident Alexander Schweitzer zum Spitzenkandidaten fÃ¼r die Landtagswahl am 22. MÃ¤rz gewÃ¤hlt. Auf einem Landesparteitag am Samstag

    Mehr
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    Miersch bevorzugt Pflichtjahr gegenÃ¼ber Losverfahren bei Wehrdienst
    Miersch bevorzugt Pflichtjahr gegenÃ¼ber Losverfahren bei Wehrdienst
    G20 rufen zu
    G20 rufen zu "gerechtem" Frieden in der Ukraine auf
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank
    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag
    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag
    Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Bolsonaro wegen Fluchtgefahr in Haft
    Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Bolsonaro wegen Fluchtgefahr in Haft
    Kiew: Ukraine und USA wollen in der Schweiz Ã¼ber Trump-Plan verhandeln
    Kiew: Ukraine und USA wollen in der Schweiz Ã¼ber Trump-Plan verhandeln

    Top Meldungen

    Verkehrsforum fordert Nachbesserungen bei SondervermÃ¶gensumsetzung
    Verkehrsforum fordert Nachbesserungen bei SondervermÃ¶gensumsetzung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zahlreiche Unternehmen und VerbÃ¤nde der Verkehrs- und Infrastrukturwirtschaft fordern VerÃ¤nderungen bei der Umsetzung des SondervermÃ¶gens fÃ¼r

    Mehr
    Luftverkehrssteuer: Lufthansa plant keine gÃ¼nstigeren Tickets
    Luftverkehrssteuer: Lufthansa plant keine gÃ¼nstigeren Tickets

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Koalitionsbeschluss, die Luftverkehrssteuer zum 1. Juli 2026 zu senken, nimmt die Lufthansa Abstand von Ãœberlegungen zu weiteren

    Mehr
    IG Metall rechnet mit mehr betriebsbedingten KÃ¼ndigungen
    IG Metall rechnet mit mehr betriebsbedingten KÃ¼ndigungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Christiane Benner, Chefin der IG Metall, blickt mit Sorge auf die IndustriearbeitsplÃ¤tze in Deutschland. "Noch erhalten einige Mitarbeiter einen

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts