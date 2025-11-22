Die EuropÃ¤ische Union hat bei der UN-Klimakonferenz (COP30) den Weg fÃ¼r eine gemeinsame AbschlusserklÃ¤rung frei gemacht. Klimakommissar Wopke Hoekstra sagte am Samstag im brasilianischen BelÃ©m, die EU hÃ¤tte sich im Ergebnis der Konferenz zwar "mehr Ambitionen" gewÃ¼nscht. Sie werde sich dem von der brasilianischen PrÃ¤sidentschaft geplanten Abschlusstext aber nicht entgegenstellen.
Die EU hatte sich zuvor vor allem mit Ã–llÃ¤ndern und anderen Staaten darÃ¼ber gestritten, ob ein Fahrplan fÃ¼r eine globale Abkehr von fossilen EnergietrÃ¤gern beschlossen werden soll oder nicht.
Die EuropÃ¤er wollten nach den fast zweiwÃ¶chigen Verhandlungen in BelÃ©m dringend MaÃŸnahmen zur Verringerung der Treibhausgas-Emissionen und ein grundsÃ¤tzlichen Bekenntnis zur Abkehr von Kohle, Ã–l und Gas erreichen, da deren Verbrennung der Hauptverursacher des Klimawandels ist. Dagegen stellten sich unter anderem China, Indien und die Ã–llÃ¤nder Saudi-Arabien und Russland.Â
Politik
EU macht in BelÃ©m Weg frei fÃ¼r gemeinsame COP30-AbschlusserklÃ¤rung
- AFP - 22. November 2025, 15:28 Uhr
