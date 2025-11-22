SÃ¶der fordert schnelle LÃ¶sung zur Rente: Der Ã¶ffentliche Streit schadet

In der Debatte Ã¼ber das Rentenpaket hat CSU-Chef Markus SÃ¶der eine rasche Einigung gefordert. "Der Ã¶ffentliche Streit schadet natÃ¼rlich, darum ist eine schnelle LÃ¶sung gut", sagte er am Samstag nach der Klausurtagung des CSU-Vorstands in MÃ¼nchen. Dabei seien aber "alle aufgerufen, nach LÃ¶sungen" auf der Basis des Koalitionsvertrags zu suchen. Das "Basta von der SPD" gehe auch nicht so einfach.
Wichtig sei letztlich, dass beim Thema Rente fÃ¼r die jungen Menschen eine Perspektive dabei sei und nicht auf deren Kosten ein Kompromiss stattfinde, fuhr der bayerische MinisterprÃ¤sident fort. Der Streit spielt sich vor allem unionsintern ab. Hintergrund ist die Forderung vor allem jÃ¼ngerer Unionspolitiker, den vorliegenden Gesetzentwurf zur Rente noch zu verÃ¤ndern.
Sie wehren sich dagegen, dass dort nicht nur das Rentenniveau bis 2031 bei mindestens 48 Prozent festgeschrieben wird, sondern dass dies auch danach zu einem hÃ¶heren Ausgangsniveau fÃ¼r die Entwicklung der Rente in den Folgejahren fÃ¼hren wÃ¼rde. Union und SPD sind fÃ¼r eine eigene Mehrheit im Bundestag aber auf Stimmen der Jungen Gruppe der CDU angewiesen.
Bundesarbeitsministerin BÃ¤rbel Bas (SPD) bekrÃ¤ftigte bereits mehrfach, an dem Gesetzentwurf festhalten zu wollen. Sie verstehe den Konflikt nicht, sagte sie erst vor wenigen Tagen. Die Koalition habe "fest vereinbart", die sechs Elemente des Rentenpakets zu verabschieden, dazu gehÃ¶re auch die VerlÃ¤ngerung der sogenannten Haltelinie.
Kritik an der Jungen Gruppe kam auch von dem CDU-Bundestagsabgeordneten Kai Whittaker. "Es ist nicht richtig, dass der vorliegende Entwurf nicht vom Koalitionsvertrag gedeckt wÃ¤re", sagte er dem "Tagesspiegel" vom Samstag. "Was die Junge Gruppe eigentlich fordert, ist eine neue Rechtslage, aber die steht nicht im Koalitionsvertrag. Ich kann deshalb ihre Kritik nicht nachvollziehen." Die Debatte Ã¼ber die Haltelinie sei angesichts des demografischen Wandels zudem zweitrangig.
SÃ¶der fordert schnelle LÃ¶sung zur Rente: Der Ã¶ffentliche Streit schadet
- AFP - 22. November 2025, 13:35 Uhr
