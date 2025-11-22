Miersch bevorzugt Pflichtjahr gegenÃ¼ber Losverfahren bei Wehrdienst

Bundeswehr-Soldat (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat grÃ¶ÃŸere Sympathie fÃ¼r ein soziales Pflichtjahr als fÃ¼r die im Entwurf zum neuen Wehrdienst festgehaltene MÃ¶glichkeit, Rekruten per Los auszuwÃ¤hlen.



"Bevor das Losverfahren zum Einsatz kommen muss, das im Falle von zu wenigen Freiwilligen eine mÃ¶gliche Variante ist, wÃ¼nsche ich mir, dass wir bei der gesellschaftlichen Diskussion Ã¼ber ein Gesellschaftsjahr vorangekommen sind. Ich sehe, dass es bei jungen Menschen viel Bereitschaft gibt, etwas fÃ¼r die Gemeinschaft zu tun", sagte Miersch den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.



"Ich habe kein Problem, diese Debatte zu fÃ¼hren", so der SPD-Politiker. Eine PrioritÃ¤t sieht er hier jedoch im Moment nicht. "Aber ich finde, Freiwilligkeit ist besser als Pflicht. Und wir sollten - bevor wir uns in eine Phantomdebatte Ã¼ber ein Gesellschaftsjahr, fÃ¼r das uns die verfassungsÃ¤ndernden Mehrheiten fehlen, stÃ¼rzen - erst einmal das neue Wehrdienstgesetz verabschieden."



Miersch baut darauf, dass es genÃ¼gend Freiwillige gibt. "Wer sich freiwillig meldet, ist motivierter. Zudem haben wir bessere Anreize geschaffen - von 2.600 Euro Besoldung bis zum FÃ¼hrerschein. Und es gibt ein Anschreiben an jeden jungen Menschen. Das heiÃŸt, man wird sich auch in der Familie Gedanken darÃ¼ber machen. Im Ãœbrigen mussten wir in diesem Jahr schon 3.500 Freiwillige ablehnen, weil die KapazitÃ¤ten fehlten."

