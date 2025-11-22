Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat grÃ¶ÃŸere Sympathie fÃ¼r ein soziales Pflichtjahr als fÃ¼r die im Entwurf zum neuen Wehrdienst festgehaltene MÃ¶glichkeit, Rekruten per Los auszuwÃ¤hlen.
"Bevor das Losverfahren zum Einsatz kommen muss, das im Falle von zu wenigen Freiwilligen eine mÃ¶gliche Variante ist, wÃ¼nsche ich mir, dass wir bei der gesellschaftlichen Diskussion Ã¼ber ein Gesellschaftsjahr vorangekommen sind. Ich sehe, dass es bei jungen Menschen viel Bereitschaft gibt, etwas fÃ¼r die Gemeinschaft zu tun", sagte Miersch den Zeitungen der Mediengruppe Bayern.
"Ich habe kein Problem, diese Debatte zu fÃ¼hren", so der SPD-Politiker. Eine PrioritÃ¤t sieht er hier jedoch im Moment nicht. "Aber ich finde, Freiwilligkeit ist besser als Pflicht. Und wir sollten - bevor wir uns in eine Phantomdebatte Ã¼ber ein Gesellschaftsjahr, fÃ¼r das uns die verfassungsÃ¤ndernden Mehrheiten fehlen, stÃ¼rzen - erst einmal das neue Wehrdienstgesetz verabschieden."
Miersch baut darauf, dass es genÃ¼gend Freiwillige gibt. "Wer sich freiwillig meldet, ist motivierter. Zudem haben wir bessere Anreize geschaffen - von 2.600 Euro Besoldung bis zum FÃ¼hrerschein. Und es gibt ein Anschreiben an jeden jungen Menschen. Das heiÃŸt, man wird sich auch in der Familie Gedanken darÃ¼ber machen. Im Ãœbrigen mussten wir in diesem Jahr schon 3.500 Freiwillige ablehnen, weil die KapazitÃ¤ten fehlten."
Brennpunkte
Miersch bevorzugt Pflichtjahr gegenÃ¼ber Losverfahren bei Wehrdienst
- dts - 22. November 2025, 14:09 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat grÃ¶ÃŸere Sympathie fÃ¼r ein soziales Pflichtjahr als fÃ¼r die im Entwurf zum neuen Wehrdienst festgehaltene MÃ¶glichkeit, Rekruten per Los auszuwÃ¤hlen.
Weitere Meldungen
Die Gruppe der wichtigsten Industrie- und SchwellenlÃ¤nder (G20) hat zu einem "gerechten und dauerhaften" Frieden in der Ukraine aufgerufen. GemÃ¤ÃŸ den Prinzipien der UN-ChartaMehr
Der wegen PutschplÃ¤nen zu 27 Jahren GefÃ¤ngnis verurteilte brasilianische Ex-PrÃ¤sident Jair Bolsonaro ist wegen Fluchtgefahr in Haft genommen worden. Auf Anweisung des OberstenMehr
Vertreter der USA und der Ukraine wollen nach Angaben Kiews in der Schweiz Ã¼ber Washingtons Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs beraten. "In den kommenden Tagen" sollten inMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zahlreiche Unternehmen und VerbÃ¤nde der Verkehrs- und Infrastrukturwirtschaft fordern VerÃ¤nderungen bei der Umsetzung des SondervermÃ¶gens fÃ¼rMehr
KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Koalitionsbeschluss, die Luftverkehrssteuer zum 1. Juli 2026 zu senken, nimmt die Lufthansa Abstand von Ãœberlegungen zu weiterenMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Christiane Benner, Chefin der IG Metall, blickt mit Sorge auf die IndustriearbeitsplÃ¤tze in Deutschland. "Noch erhalten einige Mitarbeiter einenMehr