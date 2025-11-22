Verkehrsforum fordert Nachbesserungen bei SondervermÃ¶gensumsetzung

Bauarbeiten (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zahlreiche Unternehmen und VerbÃ¤nde der Verkehrs- und Infrastrukturwirtschaft fordern VerÃ¤nderungen bei der Umsetzung des SondervermÃ¶gens fÃ¼r Infrastruktur und KlimaneutralitÃ¤t (SVIK).



Aktuelle Rahmenbedingungen wÃ¼rden einen schnellen Hochlauf der Investitionen behindern. "Es gilt beim SVIK nachzubessern, privates Kapital zu hebeln, partnerschaftliche AnsÃ¤tze voranzutreiben", heiÃŸt es in einem Strategiepapier des Deutschen Verkehrsforums (DVF), Ã¼ber das die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagsausgaben) berichten.



DarÃ¼ber hinaus mÃ¼ssten die Strukturen fÃ¼r eine langfristige Finanzierungsgrundlage fÃ¼r die Verkehrswege sowie die Digitalisierung und Transformation des Sektors geschaffen werden, so wie dies schon vorbildlich in der Schweiz, in Ã–sterreich, DÃ¤nemark oder den Niederlanden der Fall sei. "Und es geht um eine Beschleunigung der Prozesse durch zeitgemÃ¤ÃŸe Vergabeverfahren sowie eine schlanke Genehmigungspraxis", so die Verfasser. Das Ã¼bergeordnete Ziel mÃ¼sse sein, mit zukunftsfÃ¤higen Strukturen und zeitgemÃ¤ÃŸen Prozessen mehr Infrastruktur fÃ¼r jeden eingesetzten Euro zu realisieren.



Das Deutsche Verkehrsforum ist ein Zusammenschluss von gut 170 deutschen und europÃ¤ischen Unternehmen. Das Papier zum SondervermÃ¶gen mit dem Titel "Infrastruktur-Pakt fÃ¼r Deutschland. Zukunftsinvestitionen stÃ¤rken, Finanzierungsstrukturen reformieren, Prozesse beschleunigen" hat das PrÃ¤sidium erarbeitet. Zu dessen Mitgliedern zÃ¤hlen unter anderem GeschÃ¤ftsleitungen, PrÃ¤sidenten und VorstÃ¤nde von Fraport, Alstom, dem ADAC, KÃ¼hne & Nagel, Mercedes-Benz, dem Verband der Automobilindustrie (VDA) und dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Das DVF sieht gewaltige Herausforderungen: Allein in den Jahren 2025 bis 2030 mÃ¼ssten Investitionen in die Verkehrsinfrastrukturen in HÃ¶he von 250 Milliarden Euro geleistet werden.



"Nur jede dritte Milliarde, die aus dem SondervermÃ¶gen und Verteidigungshaushalt fÃ¼r die Verkehrswege bereitgestellt wird, kommt dort auch wirklich zusÃ¤tzlich an", kritisierte der Co-GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des Deutschen Verkehrsforums, Florian Eck, gegenÃ¼ber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. FÃ¼r eine solide Finanzierung mÃ¼ssten Investitionsmittel "Ã¼ber zehn Jahre zugesagt werden, nicht nur Ã¼ber ein Jahr hinweg".



Eck forderte darÃ¼ber hinaus auch, die Verkehrsinfrastruktur auf neue Aufgaben vorzubereiten. "Damit meine ich, dass wir auch Vorsorge treffen mÃ¼ssen, fÃ¼r den BÃ¼ndnis- oder Verteidigungsfall". NÃ¶tig sei dafÃ¼r nicht nur eine sanierte Infrastruktur, sondern auch der weitere Aus- und Neubau von BrÃ¼cken, StraÃŸen, Schienen und Schleusen. "Ziel muss es sein, auf wichtigen Achsen parallele Strecken zu haben. Das hilft auch bei Baustellen", sagte Eck weiter.



Neben der ÃœberjÃ¤hrigkeit der Mittel pocht das Verkehrsforum in seinem formulierten Appell auch auf eine Reform der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung. FÃ¼r alle VerkehrstrÃ¤ger lÃ¤gen zwar bereits Konzepte vor. Diese mÃ¼sste nun aber dringend umgesetzt werden. "Zielbilder und InfrastrukturplÃ¤ne mÃ¼ssen entwickelt, Finanzmittel langfristig gesichert werden", heiÃŸt es in dem Papier.



Als dritten Punkt regt das DVF an, das Investitionsklima fÃ¼r die Privatwirtschaft zu verbessern. Es mÃ¼sse gelingen, Projekte schneller und Ã¼ber den Lebenszyklus kostengÃ¼nstiger umzusetzen und besser zu erhalten. "Daher muss die Kompetenz der privaten Wirtschaft bei Planung, Bau und Betrieb von Infrastrukturen in Form von partnerschaftlichen Modellen und entsprechenden Anreizstrukturen aktiviert werden", so das DVF.



ZusÃ¤tzlich brauche es "neue Wege" bei Ausschreibungen und Vergaben der AuftrÃ¤ge. NÃ¶tig sei eine Standardisierung und Digitalisierung der Verfahren, die BÃ¼ndelung von Projekten sowie die StÃ¤rkung der MultiprojektfÃ¤higkeit der Verwaltung. DarÃ¼ber hinaus mÃ¼sse man in Deutschland schneller werden. Aktuell seien Prozesse rund um die Planung, Genehmigung und den Bau von Infrastrukturen in Deutschland viel zu langsam, heiÃŸt es.



Die vor Deutschland liegenden Herausforderungen machten ein schnelles, vorausschauendes und verbindliches Handeln nÃ¶tig. Dies gehe "nur in einem gemeinsamen Kraftakt von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, einem Infrastruktur-Pakt fÃ¼r Deutschland". Das DVF und seine Mitgliedsunternehmen stÃ¼nden dafÃ¼r als Partner zur VerfÃ¼gung.



Aus dem SondervermÃ¶gen sollen zusÃ¤tzliche Investitionen von bis zu 500 Milliarden Euro in die Infrastruktur flieÃŸen. Die Bedenken des DVF sind nicht die erste kritische Ã„uÃŸerung mit Blick auf den Infrastrukturfonds. Erst in der vergangenen Woche hatten die Wirtschaftsweisen den Umgang der Regierung mit den zusÃ¤tzlichen Milliarden bemÃ¤ngelt.

