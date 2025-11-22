Verkehrsminister erwÃ¤gt "Social Leasing" fÃ¼r E-Autos

E-Auto-Ladestation (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erwÃ¤gt eine einkommensabhÃ¤ngige staatliche FÃ¶rderung fÃ¼r das Leasen von E-Autos.



"Wir denken in der Bundesregierung intensiv darÃ¼ber nach und schauen uns die Optionen an. Ich sehe Frankreich durchaus als mÃ¶gliches Vorbild", sagte Schnieder der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (Samstagausgabe). "Wenn wir es zielgerichtet einsetzen, kann Social Leasing fÃ¼r E-Autos eine zusÃ¤tzliche Option sein, ja."



Die Regierung haben schon eine ganze Reihe von MÃ¶glichkeiten zur FÃ¶rderung der E-MobilitÃ¤t geschaffen und gerade die Befreiung von der Kfz-Steuer bis 2035 verlÃ¤ngert. Auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur werde vorangetrieben. Dass Ã¼berdies auch Kaufanreize in Planung seien, "das begrÃ¼ÃŸe ich", sagte Schnieder.

