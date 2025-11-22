Politik

Aufgabenteilung zwischen TÃ¼rkei und Australien bei UN-Klimakonferenz 2026 beschlossen

  • AFP - 22. November 2025, 01:26 Uhr
Bild vergrößern: Aufgabenteilung zwischen TÃ¼rkei und Australien bei UN-Klimakonferenz 2026 beschlossen
Der tÃ¼rkische Pavillon bei der COP30
Bild: AFP

Die TÃ¼rkei und Australien haben sich auf ihre Aufgabenteilung bei der Ausrichtung der nÃ¤chsten Weltklimakonferenz (COP31) geeinigt. Nun muss nur noch das Plenum in BelÃ©m zustimmen.

Die TÃ¼rkei und Australien haben sich auf ihre Aufgabenteilung bei der Ausrichtung der nÃ¤chsten Weltklimakonferenz (COP31) geeinigt. Die Vereinbarung sei einstimmig von der LÃ¤ndergruppe WesteuropÃ¤ische und andere Staaten beschlossen worden, teilte die deutsche Delegation als Vorsitzende der Gruppe am Freitagabend (Ortszeit) in BelÃ©m mit. Demnach finden die zweiwÃ¶chigen Verhandlungen in einem Jahr zwar im tÃ¼rkischen Badeort Antalya statt, den Vorsitz der Verhandlungen hat aber Australien.Â 

Den Titel des COP31-PrÃ¤sidenten wird wiederum ein TÃ¼rke tragen, ein Australier oder eine Australierin wird den Vize-Vorsitz Ã¼bernehmen. Australien wird zudem die Vorverhandlungen bei der sogenannten Pre-COP organisieren. Dazu will es einen der kleinen Pazifik-Inselstaat als Ort auswÃ¤hlen, um deren besondere AnfÃ¤lligkeit fÃ¼r die Folgen des Klimawandels ins Bewusstsein der WeltÃ¶ffentlichkeit zu bringen.Â 

Die Idee einer "Pazifik-COP", die Australien in Zusammenarbeit mit den Inselstaaten ausrichten wollte, ist damit gescheitert. Nun die Pre-COP auszurichten, sei aber "besser als nichts", sagte der Klimaminister von Vanuatu, Ralph Regenvanu, in BelÃ©m.

Die Einigung muss jetzt nur noch vom Plenum der UN-Klimakonferenz in BelÃ©m (COP30) abgesegnet werden. Damit wird ein monatelanger Streit zwischen Australien und der TÃ¼rkei um die Ausrichtung beendet. HÃ¤tten sich die beiden LÃ¤nder nichtÂ geeinigt, hÃ¤tte die nÃ¤chste COP automatisch in Bonn, dem Sitz des UN-Klimasekretariats, stattgefunden.

Nun soll die Weltklimakonferenz also erstmals in der TÃ¼rkei stattfinden. Diese hatte das Pariser Klimaabkommen von 2015 erst Ende 2021 ratifiziert. Experten zufolge ist ihre Klimapolitik unzureichend. Zwar hat es sich die TÃ¼rkei zum Ziel gesetzt, bis 2053 CO2-neutral zu sein und damit immerhin nur drei Jahre nach der EU, ihr Fahrplan zur Erreichung dieses Ziels bewertet das Klimaforschungsprojekt Climate Action Tracker allerdings als vÃ¶llig unzureichend.

Die UN-Klimakonferenzen werden turnusmÃ¤ÃŸig von fÃ¼nf regionalen BlÃ¶cken organisiert. Diese mÃ¼ssen das Gastgeberland jeweils einstimmig auswÃ¤hlen. Zwar hatte eine Mehrheit der westeuropÃ¤ischen und anderen westlichen Staaten Australiens Bewerbung unterstÃ¼tzt. Die TÃ¼rkei gab aber nicht nach, so dass kein Konsensbeschluss fÃ¼r Australien mÃ¶glich war.

Die afrikanische Staatengruppe hatte sich zuvor schon darauf geeinigt, dass die UN-Klimakonferenz 2027 (COP32) in Ã„thiopien stattfindet.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Nach Attacken: Trump will kÃ¼nftigem New Yorker BÃ¼rgermeister helfen
    Nach Attacken: Trump will kÃ¼nftigem New Yorker BÃ¼rgermeister helfen

    Nach scharfen gegenseitigen Attacken haben sich US-PrÃ¤sident Donald Trump und der kÃ¼nftige New Yorker BÃ¼rgermeister Zohran Mamdani betont versÃ¶hnlich gegeben. Nach ihrem

    Mehr
    VerfassungsÃ¤nderung: EU leitet Vertragsverletzungsverfahren gegen die Slowakei ein
    VerfassungsÃ¤nderung: EU leitet Vertragsverletzungsverfahren gegen die Slowakei ein

    Die EU-Kommission hat ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Slowakei eingeleitet. Wie die Kommission am Freitag in BrÃ¼ssel mitteilte, geht es um eine im September erfolgte

    Mehr
    Bundeskanzler Merz nimmt an G20-Gipfel in SÃ¼dafrika teil
    Bundeskanzler Merz nimmt an G20-Gipfel in SÃ¼dafrika teil

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) nimmt am Samstag am G20-Gipfel in Johannesburg teil. Gastgeber des Treffens der Staats- und Regierungschefs ist der sÃ¼dafrikanische PrÃ¤sident

    Mehr
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    Verbraucher im Nachteil: Gutachten sieht zuviel Macht bei Lebensmittelriesen
    Verbraucher im Nachteil: Gutachten sieht zuviel Macht bei Lebensmittelriesen
    Nach Machtwechsel: Bolivien verkÃ¼ndet RÃ¼ckkehr der US-AntidrogenbehÃ¶rde in das Land
    Nach Machtwechsel: Bolivien verkÃ¼ndet RÃ¼ckkehr der US-AntidrogenbehÃ¶rde in das Land
    Verkehrsminister erwÃ¤gt
    Verkehrsminister erwÃ¤gt "Social Leasing" fÃ¼r E-Autos
    Netzagentur: Gasverbrauch steigt um fÃ¼nf Prozent
    Netzagentur: Gasverbrauch steigt um fÃ¼nf Prozent
    ADAC und Verbraucherzentralen kritisieren E-LadesÃ¤ulen-Plan
    ADAC und Verbraucherzentralen kritisieren E-LadesÃ¤ulen-Plan
    UN-Klimakonferenz geht in die VerlÃ¤ngerung - EU warnt vor Scheitern
    UN-Klimakonferenz geht in die VerlÃ¤ngerung - EU warnt vor Scheitern
    Bundesliga: Mainz und Hoffenheim trennen sich unentschieden
    Bundesliga: Mainz und Hoffenheim trennen sich unentschieden

    Top Meldungen

    Krankenkassen kritisieren Stopp von Klinik-Sparpaket
    Krankenkassen kritisieren Stopp von Klinik-Sparpaket

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Techniker Krankenkasse (TK) hat sich entsetzt darÃ¼ber gezeigt, dass der Bundesrat das Sparpaket fÃ¼r stabile KrankenkassenbeitrÃ¤ge gestoppt

    Mehr
    Bundesrat stoppt Sparpaket zur Stabilisierung der KassenbeitrÃ¤ge
    Bundesrat stoppt Sparpaket zur Stabilisierung der KassenbeitrÃ¤ge

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesrat hat das Krankenkassen-Sparpaket vorerst gestoppt. Die LÃ¤nderkammer rief am Freitag den Vermittlungsausschuss an. Das Sparpaket

    Mehr
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung
    Bundesrat gibt grÃ¼nes Licht fÃ¼r CO2-Speicherung

    In Deutschland darf klimaschÃ¤dliches Kohlendioxid (CO2) kÃ¼nftig fÃ¼r kommerzielle Zwecke abgeschieden und tief unter dem Meeresboden gespeichert werden. Der Bundesrat stimmte am

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts