Aufgabenteilung zwischen TÃ¼rkei und Australien bei UN-Klimakonferenz 2026 beschlossen

Die TÃ¼rkei und Australien haben sich auf ihre Aufgabenteilung bei der Ausrichtung der nÃ¤chsten Weltklimakonferenz (COP31) geeinigt. Nun muss nur noch das Plenum in BelÃ©m zustimmen.

Die TÃ¼rkei und Australien haben sich auf ihre Aufgabenteilung bei der Ausrichtung der nÃ¤chsten Weltklimakonferenz (COP31) geeinigt. Die Vereinbarung sei einstimmig von der LÃ¤ndergruppe WesteuropÃ¤ische und andere Staaten beschlossen worden, teilte die deutsche Delegation als Vorsitzende der Gruppe am Freitagabend (Ortszeit) in BelÃ©m mit. Demnach finden die zweiwÃ¶chigen Verhandlungen in einem Jahr zwar im tÃ¼rkischen Badeort Antalya statt, den Vorsitz der Verhandlungen hat aber Australien.Â



Den Titel des COP31-PrÃ¤sidenten wird wiederum ein TÃ¼rke tragen, ein Australier oder eine Australierin wird den Vize-Vorsitz Ã¼bernehmen. Australien wird zudem die Vorverhandlungen bei der sogenannten Pre-COP organisieren. Dazu will es einen der kleinen Pazifik-Inselstaat als Ort auswÃ¤hlen, um deren besondere AnfÃ¤lligkeit fÃ¼r die Folgen des Klimawandels ins Bewusstsein der WeltÃ¶ffentlichkeit zu bringen.Â



Die Idee einer "Pazifik-COP", die Australien in Zusammenarbeit mit den Inselstaaten ausrichten wollte, ist damit gescheitert. Nun die Pre-COP auszurichten, sei aber "besser als nichts", sagte der Klimaminister von Vanuatu, Ralph Regenvanu, in BelÃ©m.



Die Einigung muss jetzt nur noch vom Plenum der UN-Klimakonferenz in BelÃ©m (COP30) abgesegnet werden. Damit wird ein monatelanger Streit zwischen Australien und der TÃ¼rkei um die Ausrichtung beendet. HÃ¤tten sich die beiden LÃ¤nder nichtÂ geeinigt, hÃ¤tte die nÃ¤chste COP automatisch in Bonn, dem Sitz des UN-Klimasekretariats, stattgefunden.



Nun soll die Weltklimakonferenz also erstmals in der TÃ¼rkei stattfinden. Diese hatte das Pariser Klimaabkommen von 2015 erst Ende 2021 ratifiziert. Experten zufolge ist ihre Klimapolitik unzureichend. Zwar hat es sich die TÃ¼rkei zum Ziel gesetzt, bis 2053 CO2-neutral zu sein und damit immerhin nur drei Jahre nach der EU, ihr Fahrplan zur Erreichung dieses Ziels bewertet das Klimaforschungsprojekt Climate Action Tracker allerdings als vÃ¶llig unzureichend.



Die UN-Klimakonferenzen werden turnusmÃ¤ÃŸig von fÃ¼nf regionalen BlÃ¶cken organisiert. Diese mÃ¼ssen das Gastgeberland jeweils einstimmig auswÃ¤hlen. Zwar hatte eine Mehrheit der westeuropÃ¤ischen und anderen westlichen Staaten Australiens Bewerbung unterstÃ¼tzt. Die TÃ¼rkei gab aber nicht nach, so dass kein Konsensbeschluss fÃ¼r Australien mÃ¶glich war.



Die afrikanische Staatengruppe hatte sich zuvor schon darauf geeinigt, dass die UN-Klimakonferenz 2027 (COP32) in Ã„thiopien stattfindet.