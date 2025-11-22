Marjorie Taylor Greene kÃ¼ndigt nach ZerwÃ¼rfnis mit Trump RÃ¼cktritt aus US-Kongress an

Marjorie Taylor Greene am 18. November 2025 in Washington

Die republikanische RechtsauÃŸen-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene hat nach ihrem ZerwÃ¼rfnis mit US-PrÃ¤sident Donald Trump fÃ¼r Januar ihren RÃ¼cktritt aus dem Kongress angekÃ¼ndigt. "Ich werde mein Amt niederlegen, mein letzter Arbeitstag wird der 5. Januar 2026 sein", erklÃ¤rte Greene am Freitag (Ortszeit) im Onlinedienst X. Greene galt lange Zeit als glÃ¼hende Trump-UnterstÃ¼tzerin, unter anderem wegen Trumps Umgang mit dem Fall des verurteilten SexualstraftÃ¤ters Jeffrey Epstein kam es zwischen den beiden aber zum Bruch.



"Wenn ich mich fÃ¼r amerikanische Frauen einsetze, die mit 14 Jahren vergewaltigt, verschleppt und von reichen, mÃ¤chtigen MÃ¤nnern missbraucht wurden, sollte ich dafÃ¼r nicht als VerrÃ¤terin bezeichnet und vom PrÃ¤sidenten der Vereinigten Staaten, fÃ¼r den ich gekÃ¤mpft habe, bedroht werden", fÃ¼gte Greene hinzu.Â



Greene gilt als eines der bekanntesten Gesichter von Trumps Maga-Bewegung (Make America Great Again, Macht Amerika wieder groÃŸartig). Die 51-jÃ¤hrige Kongressabgeordnete aus dem Bundesstaat Georgia galt seit Jahren als glÃ¼hende Trump-AnhÃ¤ngerin. In den vergangenen Monaten wich sie dann allerdings mehrfach von Trumps Linie ab.Â



So machte sich Greene unter anderem fÃ¼r eine VerÃ¶ffentlichung der Ermittlungsakten zu Epstein stark. Zuletzt stellte sie sich hinter einen VorstoÃŸ der oppositionellen Demokraten, das ReprÃ¤sentantenhaus Ã¼ber die Forderung nach der Akten-VerÃ¶ffentlichung abstimmen zu lassen.



Der PrÃ¤sident brach daraufhin mit Greene und Ã¼berzog die republikanische RechtsauÃŸen-Abgeordnete mit scharfen Attacken. "Ich entziehe der 'Kongressabgeordneten' Marjorie Taylor Greene meine UnterstÃ¼tzung", schrieb Trump vergangene Woche Freitag in seinem Onlinenetzwerk Truth Social. Falls ein parteiinterner Konkurrent Greene bei einer Vorwahl in Georgia herausfordere, wÃ¼rde er diesen unterstÃ¼tzen.



Trump beschimpfte Greene auÃŸerdem als "zeternde Irre", die "weit nach links" abgedriftet sei, und behauptete, die WÃ¤hler in Georgia hÃ¤tten "die Nase voll von ihr und ihren MÃ¤tzchen". Am vergangenen Samstag legte der US-PrÃ¤sident nach und bezeichnete Greene als "VerrÃ¤terin".