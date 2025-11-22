Nach Machtwechsel: Bolivien verkÃ¼ndet RÃ¼ckkehr der US-AntidrogenbehÃ¶rde in das Land

Ernesto Justiniano

Boliviens Drogenbeauftragter Ernesto Justiniano hat die RÃ¼ckkehr der 2008 ausgewiesenen US-AntidrogenbehÃ¶rde DEA in das sÃ¼damerikanische Land angekÃ¼ndigt. Die US-BehÃ¶rde werde "sehr bald zurÃ¼ckkehren, weil es eine politische Verpflichtung gibt", sagte Justiniano in einem am Freitag verÃ¶ffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur AFP.Â Einer der wichtigsten BeitrÃ¤ge der DEA werde die Wiederaufnahme des Austausches von Informationen sein.Â



"Die internationale Zusammenarbeit ist von grundlegender Bedeutung", sagte Justiniano. Er forderte eine engere Zusammenarbeit mit den USA, aber auch mit den LÃ¤ndern der Region sowie mit Europa.Â



"Alle, die mit uns zusammenarbeiten mÃ¶chten, sind willkommen, und wir werden mit der ganzen Welt zusammenarbeiten", fÃ¼gte der Drogenbeauftragte hinzu. "Wir werden kein isoliertes Land mehr sein, kein Land, das sich nur mit sich selbst beschÃ¤ftigt und nur aus politischer Notwendigkeit handelt."



Justiniano gehÃ¶rt dem Lager des neuen PrÃ¤sidenten Rodrigo Paz an, der das Amt Anfang November angetreten hatte. Mit der Ãœbernahme des wirtschaftsfreundlichen Christdemokraten endete eine 20-jÃ¤hrige Ã„ra linksgerichteter Regierungen in dem sÃ¼damerikanischen Land. Paz verkÃ¼ndete die Ã–ffnung seines Landes und nahm die vor fast 20 Jahren von dem linksgerichteten Staatschef Evo Morales abgebrochenen Beziehungen zu den USA wieder auf. Â Â Â



Auch die DEA ist seit dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen beider LÃ¤nder im Jahr 2008 nicht mehr in Bolivien prÃ¤sent. Der Machtwechsel hat nun den Weg fÃ¼r eine RÃ¼ckkehr der BehÃ¶rde geebnet. Die neue Regierung hat angekÃ¼ndigt, entschlossen gegen den Koka-Anbau und die Drogenkartelle vorzugehen



Bolivien ist nach UN-Angaben nach Kolumbien und Peru der drittgrÃ¶ÃŸte Kokainproduzent weltweit. Justiniano sprach gegenÃ¼ber AFP von "alarmierenden" Zahlen.Â



Die jÃ¤hrliche Produktion der Droge kÃ¶nne heute "etwa 300 Tonnen" betragen, warnte er. WÃ¤hrend frÃ¼her 345 Kilogramm Koka-BlÃ¤tter erforderlich gewesen seien, um ein Kilogramm Kokain herzustellen, seien es heute aufgrund modernerer Verfahren nur noch 140 bis 160 Kilo. Mit einem Hektar illegalem Koka-Anbau lÃ¤sst sich demnach "mehr als doppelt so viel Kokain produzieren wie vor 20 Jahren".Â