Netzagentur: Gasverbrauch steigt um fÃ¼nf Prozent

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Haushalte und die Industrie nutzen mehr Gas als im Vorjahr. Seit Jahresbeginn sei der Gasverbrauch in Deutschland im Vergleich zu 2024 um "etwa 30.000 Terawattstunden oder fÃ¼nf Prozent" gestiegen, sagte Netzagentur-PrÃ¤sident Klaus MÃ¼ller den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben).



"Das ist nachvollziehbar, haben wir doch auf die unschÃ¶nen Appelle zum Gassparen verzichtet. Wir wollen an diesen Weihnachten keine Debatten fÃ¼hren, ob man im Wohnzimmer ein Grad mehr heizt", sagte er. Die Versorgungssicherheit mindere das nicht.



Auf die Nachfrage, ob dies unabhÃ¤ngig von einem kalten Winter gelte, erklÃ¤rte MÃ¼ller, die Temperaturen seien natÃ¼rlich nicht egal. "Aber wir kÃ¶nnen prognostizieren, dass es keine schlechten Nachrichten geben wird, wenn nicht mehrere Faktoren ineinandergreifen." Konkret nannte er "unerwartete kriegerische Entwicklungen, massive StÃ¶rungen in der Infrastruktur und ein sehr kalter Winter". Stand heute sei so eine Entwicklung nicht zu erwarten. "Dass man mit Gas aber nicht verschwenderisch umgehen sollte, zeigt schon ein Blick auf die Preise."



Im Unterschied zu den Vorjahren sind die Gasspeicher derzeit nur zu dreiviertel gefÃ¼llt - fÃ¼r MÃ¼ller kein Grund zur Beunruhigung. "Wir haben funktionierende FlÃ¼ssiggas-Terminals. Deswegen kÃ¶nnen wir entspannter auf einen FÃ¼llstand von 75 Prozent im November blicken als in den Jahren davor", sagte der Netzagentur-Chef.



Nach Angaben der Bundesnetzagentur lag der Gasverbrauch von Januar bis Oktober 2025 bei etwa 666 Terawattstunden, im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres wurden 634 TWh genutzt - eine ErhÃ¶hung von 5,05 Prozent. Auf Haushalts- und Gewerbekunden entfallen aktuell rund 37 Prozent des Gasverbrauchs, 63 Prozent auf die Industrie.

