Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt

  • AFP - 22. November 2025, 11:20 Uhr
Gasflamme
Bild: AFP

Die Gasspeicher in Deutschland sind anders als in den Vorjahren derzeit nur zu drei Vierteln gefÃ¼llt und der Verbrauch hierzulande ist gestiegen - fÃ¼r den Chef der Bundesnetzagentur ist das aber kein Grund zur Beunruhigung. "Wir haben funktionierende FlÃ¼ssiggas-Terminals", sagte Klaus MÃ¼ller den Funke-Zeitungen vom Wochenende. "Deswegen kÃ¶nnen wir entspannter auf einen FÃ¼llstand von 75 Prozent im November blicken als in den Jahren davor."

Haushalte und Industrie nutzten in diesem Jahr bereits mehr Gas als im Vorjahreszeitraum. Nach Angaben der Bundesnetzagentur lag der Gasverbrauch von Januar bis Oktober bei etwa 666 Terawattstunden, vor einem Jahr waren es 634 Terawattstunden, also rund fÃ¼nf Prozent weniger. Auf Haushalts- und Gewerbekunden entfallen aktuell rund 37 Prozent des Gasverbrauchs, auf die Industrie 63 Prozent.

Der gestiegene Verbrauch sei "nachvollziehbar, haben wir doch auf die unschÃ¶nen Appelle zum Gassparen verzichtet", sagte MÃ¼ller den Zeitungen. "Wir wollen an diesen Weihnachten keine Debatten fÃ¼hren, ob man im Wohnzimmer ein Grad mehr heizt." Die Versorgungssicherheit mindere das nicht.

Solange nicht "mehrere Faktoren ineinandergreifen", werde es hier "keine schlechten Nachrichten geben", versicherte der BehÃ¶rdenchef. Solche Faktoren seien etwa "unerwartete kriegerische Entwicklungen, massive StÃ¶rungen in der Infrastruktur und ein sehr kalter Winter". Stand heute sei so eine Entwicklung nicht zu erwarten.

