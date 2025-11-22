Sport

2. Bundesliga: Hannover siegt in Paderborn - Schalke nur Remis

  • dts - 22. November 2025, 15:04 Uhr
Bild vergrößern: 2. Bundesliga: Hannover siegt in Paderborn - Schalke nur Remis
Mika Baur (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Paderborn/MÃ¼nster/DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Am 13. Spieltag der 2. FuÃŸball-Bundesliga hat Hannover 96 das Spitzenspiel beim SC Paderborn 2:0 gewonnen.

Die Niedersachsen zeigten von Anfang an eine konzentrierte und offensiv engagierte Leistung. Paderborn wirkte vom Auftritt der GÃ¤ste Ã¼berrumpelt. Der doppelte Benjamin KÃ¤llman brachte die 96er bereits vor dem Halbzeitpfiff auf die SiegerstraÃŸe. Die TabellenfÃ¼hrung behÃ¤lt der SCP allerdings trotz der Niederlage, weil der FC Schalke 04 bei PreuÃŸen MÃ¼nster nicht Ã¼ber ein torloses Remis hinauskam.

Die Schalker konnten zwar auch einige Offensivaktionen verbuchen, aber MÃ¼nster zeigte sich zunÃ¤chst insgesamt gefÃ¤hrlicher, ohne jedoch den Ball Ã¼ber die Linie zu bringen. Knapp zehn Minuten nach dem Seitenwechsel brachte PreuÃŸen-Keeper Johannes Schenk seine Mannschaft in Unterzahl, indem er fÃ¼r eine Notbremse die Rote Karte sah. Allerdings tat sich der S04 anschlieÃŸend schwer, aus der Ãœberzahl Kapital zu schlagen.

Im dritten Spiel des Nachmittags ging die PechstrÃ¤hne des 1. FC Magdeburg bei Fortuna DÃ¼sseldorf weiter. Der FCM zeigte bis in den gegnerischen Strafraum ein Ã¼berzeugendes Spiel. Ab dann agierten die Magdeburger aber wie schon so oft in dieser Saison wenig erfolgreich. Die Fortuna verlegte sich nach dem 1:0 durch Cedric Itten in der 37. Minute auf die Verteidigung der FÃ¼hrung. Der Tabellenletzte konnte zwar kurz vor dem Ende seine dreimonatige AuswÃ¤rtstorflaute durch Philipp Hercher beenden, in der Nachspielzeit setzte Itten aber mit dem 2:1 den Schlusspunkt.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Formel 1: Norris sichert sich Pole-Position in Las Vegas
    Formel 1: Norris sichert sich Pole-Position in Las Vegas

    Las Vegas (dts Nachrichtenagentur) - Lando Norris hat sich die Pole-Position fÃ¼r das Formel-1-Rennen in Las Vegas gesichert. In einem spannenden Qualifying setzte er sich mit

    Mehr
    Bundesliga: Mainz und Hoffenheim trennen sich unentschieden
    Bundesliga: Mainz und Hoffenheim trennen sich unentschieden

    Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Zum Auftakt des 11. Spieltags der Bundesliga hat Mainz hat gegen Hoffenheim ein 1:1 erreicht, nachdem Danny da Costa in der 76. Minute den

    Mehr
    Schenderlein sieht kein Problem fÃ¼r Olympia 36 in Berlin
    Schenderlein sieht kein Problem fÃ¼r Olympia 36 in Berlin

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Berlin soll sich nach Ansicht von Sportstaatsministerin Christiane Schenderlein (CDU) trotz der historischen Belastung des Jahres 1936 um die

    Mehr
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    EU macht in BelÃ©m Weg frei fÃ¼r gemeinsame COP30-AbschlusserklÃ¤rung
    EU macht in BelÃ©m Weg frei fÃ¼r gemeinsame COP30-AbschlusserklÃ¤rung
    VerbÃ¼ndete Kiews:
    VerbÃ¼ndete Kiews: "ZusÃ¤tzliche Arbeit" an US-Plan fÃ¼r Ukraine nÃ¶tig
    Berliner GrÃ¼ne wÃ¤hlen Fraktionschef Graf zu Spitzenkandidat fÃ¼r Abgeordnetenhauswahl
    Berliner GrÃ¼ne wÃ¤hlen Fraktionschef Graf zu Spitzenkandidat fÃ¼r Abgeordnetenhauswahl
    CSU-Chef SÃ¶der schlieÃŸt Kooperation mit AfD
    CSU-Chef SÃ¶der schlieÃŸt Kooperation mit AfD "klar" aus
    Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sident GÃ¼nther als CDU-Landeschef wiedergewÃ¤hlt
    Schleswig-Holsteins MinisterprÃ¤sident GÃ¼nther als CDU-Landeschef wiedergewÃ¤hlt
    Miersch bevorzugt Pflichtjahr gegenÃ¼ber Losverfahren bei Wehrdienst
    Miersch bevorzugt Pflichtjahr gegenÃ¼ber Losverfahren bei Wehrdienst

    Top Meldungen

    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Regierungskoalition gibt es Streit um die Finanzierung von Atomkraftprojekten in anderen LÃ¤ndern. Entwicklungsministerin

    Mehr
    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag
    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifstreit mit der Vereinigung Cockpit hat Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter klargestellt, dass er keinen Spielraum fÃ¼r die geforderte

    Mehr
    Verkehrsforum fordert Nachbesserungen bei SondervermÃ¶gensumsetzung
    Verkehrsforum fordert Nachbesserungen bei SondervermÃ¶gensumsetzung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zahlreiche Unternehmen und VerbÃ¤nde der Verkehrs- und Infrastrukturwirtschaft fordern VerÃ¤nderungen bei der Umsetzung des SondervermÃ¶gens fÃ¼r

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts