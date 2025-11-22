2. Bundesliga: Hannover siegt in Paderborn - Schalke nur Remis

Mika Baur (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Paderborn/MÃ¼nster/DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Am 13. Spieltag der 2. FuÃŸball-Bundesliga hat Hannover 96 das Spitzenspiel beim SC Paderborn 2:0 gewonnen.



Die Niedersachsen zeigten von Anfang an eine konzentrierte und offensiv engagierte Leistung. Paderborn wirkte vom Auftritt der GÃ¤ste Ã¼berrumpelt. Der doppelte Benjamin KÃ¤llman brachte die 96er bereits vor dem Halbzeitpfiff auf die SiegerstraÃŸe. Die TabellenfÃ¼hrung behÃ¤lt der SCP allerdings trotz der Niederlage, weil der FC Schalke 04 bei PreuÃŸen MÃ¼nster nicht Ã¼ber ein torloses Remis hinauskam.



Die Schalker konnten zwar auch einige Offensivaktionen verbuchen, aber MÃ¼nster zeigte sich zunÃ¤chst insgesamt gefÃ¤hrlicher, ohne jedoch den Ball Ã¼ber die Linie zu bringen. Knapp zehn Minuten nach dem Seitenwechsel brachte PreuÃŸen-Keeper Johannes Schenk seine Mannschaft in Unterzahl, indem er fÃ¼r eine Notbremse die Rote Karte sah. Allerdings tat sich der S04 anschlieÃŸend schwer, aus der Ãœberzahl Kapital zu schlagen.



Im dritten Spiel des Nachmittags ging die PechstrÃ¤hne des 1. FC Magdeburg bei Fortuna DÃ¼sseldorf weiter. Der FCM zeigte bis in den gegnerischen Strafraum ein Ã¼berzeugendes Spiel. Ab dann agierten die Magdeburger aber wie schon so oft in dieser Saison wenig erfolgreich. Die Fortuna verlegte sich nach dem 1:0 durch Cedric Itten in der 37. Minute auf die Verteidigung der FÃ¼hrung. Der Tabellenletzte konnte zwar kurz vor dem Ende seine dreimonatige AuswÃ¤rtstorflaute durch Philipp Hercher beenden, in der Nachspielzeit setzte Itten aber mit dem 2:1 den Schlusspunkt.

