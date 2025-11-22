Formel 1: Norris sichert sich Pole-Position in Las Vegas

Lando Norris / McLaren (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Las Vegas (dts Nachrichtenagentur) - Lando Norris hat sich die Pole-Position fÃ¼r das Formel-1-Rennen in Las Vegas gesichert.



In einem spannenden Qualifying setzte er sich mit einer Bestzeit von 1:47.934 Minuten durch. Neben ihm in der ersten Startreihe steht Max Verstappen, der mit einer Zeit von 1:48.257 Minuten ebenfalls eine starke Leistung zeigte. Ãœberraschungsmann Carlos Sainz und Vorjahressieger George Russell starten aus der zweiten Reihe.



Das Qualifying verlief unter schwierigen Bedingungen, da es zuvor in Las Vegas geregnet hatte. Die Fahrer mussten sich auf nasser Strecke behaupten, was zu einigen Ãœberraschungen fÃ¼hrte. Charles Leclerc, der nur Neunter wurde, hatte erneut ein enttÃ¤uschendes Qualifying fÃ¼r Ferrari. Oscar Piastri, der in Q2 fast ausgeschieden wÃ¤re, sicherte sich am Ende den fÃ¼nften Startplatz.



Eine Untersuchung gegen Carlos Sainz, der unsicher auf die Strecke zurÃ¼ckgekehrt sein soll, lÃ¤uft noch. Die Rennleitung hat zudem mitgeteilt, dass der Start von Q2 aufgrund von TrÃ¼mmern auf der Strecke verzÃ¶gert wurde. Trotz dieser Herausforderungen gelang es Norris, die Poleposition zu erobern und sich eine gute Ausgangslage fÃ¼r das Rennen zu verschaffen.

