IG Metall rechnet mit mehr betriebsbedingten KÃ¼ndigungen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Christiane Benner, Chefin der IG Metall, blickt mit Sorge auf die IndustriearbeitsplÃ¤tze in Deutschland. "Noch erhalten einige Mitarbeiter einen goldenen Handschlag in Form von Abfindungen, aber fÃ¼r die Zukunft wird uns mit viel mehr betriebsbedingten KÃ¼ndigungen gedroht", sagte sie der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".



Man sehe schlieÃŸlich die Zahlen: "Wir haben Hunderttausende Industriejobs in den letzten fÃ¼nf Jahren verloren, allein im Automobilbereich 50.000 binnen eines Jahres." Und er Arbeitsplatzabbau betreffe nicht nur die Ã¤lteren BeschÃ¤ftigten: "Ich kann Ihnen zahlreiche Unternehmen nennen, in denen gerade Ingenieure vor die TÃ¼r gesetzt werden, die nicht 61 sind, sondern 42. Das ist Wahnsinn", so Benner in der FAS. Wenn die Negativentwicklung so weitergehe, werde es immer mehr jÃ¼ngere Leute treffen, fÃ¼r die der Vorruhestand keine Option ist.



Benner kritisiert zudem die Debatte Ã¼ber hohe KrankenstÃ¤nde in Deutschland. Auf die Frage, ob Blaumachen zu den hohen KrankenstÃ¤nden beitrage, sagte sie: "Ich habe den Eindruck, derzeit wird eine Sau nach der anderen durchs Dorf getrieben, die den Leuten sagt, sie seien schuld an der schlechten wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Die Leute haben Angst um ihren Arbeitsplatz, und dann wird ihnen gesagt, sie machten dauernd krank, seien faul, arbeiteten zu wenig. Arbeitnehmer werden stÃ¤ndig beschimpft. Das ist unakzeptabel. So kommen wir nicht raus aus der Wirtschaftsmisere."

