Brennpunkte

G20 rufen zu "gerechtem" Frieden in der Ukraine auf

  • AFP - 22. November 2025, 13:48 Uhr
Bild vergrößern: G20 rufen zu gerechtem Frieden in der Ukraine auf
Starmer, Macron, Merz in Johannesburg
Bild: AFP

Die Gruppe der wichtigsten Industrie- und SchwellenlÃ¤nder (G20) hat zu einem 'gerechten und dauerhaften' Frieden in der Ukraine aufgerufen. Zuvor hatte die US-Regierung einen Plan zur Beendigung des Krieges vorgelegt, der Russland weit entgegenkommt.

Die Gruppe der wichtigsten Industrie- und SchwellenlÃ¤nder (G20) hat zu einem "gerechten und dauerhaften" Frieden in der Ukraine aufgerufen. GemÃ¤ÃŸ den Prinzipien der UN-Charta setzten sie sich fÃ¼r einen "gerechten, umfassenden und dauerhaften Frieden" im Sudan, der Demokratischen Republik Kongo, den besetzten PalÃ¤stinensergebieten und der Ukraine ein, hieÃŸ es in einer am Samstag von den G20-Gipfelteilnehmern in Johannesburg verabschiedeten ErklÃ¤rung.Â 

Vor wenigen Tagen hatte die US-Regierung einen Plan zur Beendigung des Krieges in der Ukraine vorgelegt, der Russland in zentralen Forderungen weit entgegenkommt undÂ von Kiew seit langem formulierte rote Linien Ã¼berschreitet.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) beriet am Samstag am Rande des G20-Treffens mit dem franzÃ¶sischen Staatschef Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer Ã¼ber den US-Plan, der ohne Beteiligung der EuropÃ¤er ausgearbeitet worden war. "Wir arbeiten daran, den US-Plan auf der Grundlage frÃ¼herer GesprÃ¤che besser umsetzbar zu machen", sagte ein EU-Diplomat in Johannesburg.Â 

Merz hatte zu dem US-VorstoÃŸ am Freitag gemeinsam mit Macron, Starmer und dem ukrainischen PrÃ¤sidenten Wolodymyr Selenskyj erklÃ¤rt, jede Vereinbarung, welche die europÃ¤ischen Staaten, die EuropÃ¤ische Union oder die Nato betreffe, bedÃ¼rfe "einer Zustimmung der europÃ¤ischen Partner beziehungsweise eines Konsenses der Alliierten".

Der G20-Gipfel findet ohne die USA statt. US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte die Teilnahme Anfang des Monats abgesagt und den Schritt mit angeblichen Menschenrechtsverletzungen in SÃ¼dafrika begrÃ¼ndet.

