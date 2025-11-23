Politik

Vorgezogene PrÃ¤sidentschaftswahl in serbischer Teilrepublik in Bosnien begonnen

  • AFP - 23. November 2025, 09:31 Uhr
Bild vergrößern: Vorgezogene PrÃ¤sidentschaftswahl in serbischer Teilrepublik in Bosnien begonnen
Dodik im Wahlkampf vor einem Plakat mit Karan
Bild: AFP

In der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina hat eine vorgezogene PrÃ¤sidentschaftswahl begonnen. Als klarer Favorit unter den sechs Kandidaten gilt Ex-Innenminister Karan, ein Vertrauter des abgesetzten bosnischen SerbenfÃ¼hrers Dodik.

In der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina hat am Sonntag eine vorgezogene PrÃ¤sidentschaftswahl begonnen. Als klarer Favorit unter den sechs Kandidaten gilt Ex-Innenminister Sinisa Karan, ein Vertrauter des abgesetzten bosnischen SerbenfÃ¼hrers Milorad Dodik. FÃ¼r die grÃ¶ÃŸte Oppositionspartei kandidiert der weitgehend unbekannte Branko Blanusa. Dodik war Anfang August von der Zentralen Wahlkommission nach fast zwei Jahrzehnten an der Macht seines Amtes als PrÃ¤sident der Republika Srpska enthoben worden.

Der Vorsitzende der Partei der UnabhÃ¤ngigen Sozialdemokraten (SNSD) war vor seiner Absetzung verurteilt worden, weil er zwei Gesetze in Kraft gesetzt hatte, welche die Umsetzung von Entscheidungen des Hohen UN-ReprÃ¤sentanten fÃ¼r Bosnien und Herzegowina untersagten.Â Auch wenn der Nationalist Dodik bei der Wahl nicht antreten darf, gilt er weiterhin als der eigentliche Strippenzieher hinter den Kulissen. Der 66-JÃ¤hrige strebt die Abspaltung der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina an.

Die rund 1,2 Millionen Wahlberechtigten in der Republika Srpska kÃ¶nnen bis Sonntagabend um 18.00 Uhr ihre Stimmen abgeben. Der Wahlsieger wird allerdings nur knapp ein Jahr im Amt sein, da in Bosnien schon im Oktober 2026 landesweite Parlaments- und PrÃ¤sidentschaftswahlen anstehen.

Bosnien und Herzegowina ist seit dem Dayton-Abkommen geteilt in die Ã¼berwiegend von bosnischen Serben bewohnte Republika Srpska und die kroatisch-muslimische FÃ¶deration Bosnien und Herzegowina. Die beiden halbautonomen Landesteile sind durch eine schwache Zentralregierung miteinander verbunden. Knapp ein Drittel der 3,5 Millionen Einwohner lebt in der Republika Srpska, deren Gebiet fast die HÃ¤lfte des Balkanstaates ausmacht.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    GrÃ¼nder der Arche wirft Deutschland Versagen im Kampf gegen Kinderarmut vor
    GrÃ¼nder der Arche wirft Deutschland Versagen im Kampf gegen Kinderarmut vor

    Der GrÃ¼nder des evangelischen Hilfswerks Arche, Bernd Siggelkow, hat Deutschland Versagen im Kampf gegen Kinderarmut vorgeworfen. Als 2001 der Armuts- und Reichtumsbericht

    Mehr
    Von Staatsstreichen gezeichnetes Guinea-Bissau wÃ¤hlt PrÃ¤sidenten und Parlament
    Von Staatsstreichen gezeichnetes Guinea-Bissau wÃ¤hlt PrÃ¤sidenten und Parlament

    In der Hoffnung auf StabilitÃ¤t haben die Menschen in Guinea-Bissau am Sonntag einen neuen PrÃ¤sidenten und das Parlament gewÃ¤hlt. Zur Wahl fÃ¼r das PrÃ¤sidentenamt standen

    Mehr
    Politologe Jun: GrÃ¼nen fehlt emotionale Ansprache
    Politologe Jun: GrÃ¼nen fehlt emotionale Ansprache

    Der Politologe Uwe Jun sieht die GrÃ¼nen aktuell in einer schwierigen Phase. "Es fÃ¤llt der Partei nach dreieinhalb Regierungsjahren nicht leicht, ihre Oppositionsrolle zu

    Mehr
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Wulff nennt Stadtbild-Aussage von Merz
    Wulff nennt Stadtbild-Aussage von Merz "absolut missglÃ¼ckt"
    Netzagentur: Blackout wie in Spanien
    Netzagentur: Blackout wie in Spanien "sehr unwahrscheinlich"
    Verstappen gewinnt F1-Rennen in Las Vegas vor Norris
    Verstappen gewinnt F1-Rennen in Las Vegas vor Norris
    US-AuÃŸenminister: Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ist keine Kreml-
    US-AuÃŸenminister: Plan zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ist keine Kreml-"Wunschliste"
    Mindestens 90 Tote durch Ãœberschwemmungen und Erdrutsche in Vietnam
    Mindestens 90 Tote durch Ãœberschwemmungen und Erdrutsche in Vietnam
    Tausende Menschen protestieren in Frankreich gegen Gewalt an Frauen
    Tausende Menschen protestieren in Frankreich gegen Gewalt an Frauen

    Top Meldungen

    Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten
    Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die Lufthansa will ihre Kooperation mit der Deutschen Bahn weiter ausbauen. "FÃ¼r den Kunden muss es noch attraktiver werden, den Zug zum Flug zu

    Mehr
    Ex-VW-Chef Diess:
    Ex-VW-Chef Diess: "Die Stromrechnung fÃ¼rs Auto fÃ¤llt praktisch weg"

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess spricht von einem "Durchbruch" fÃ¼r die Nutzung von Elektroautos als Stromspeicher fÃ¼rs

    Mehr
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Regierungskoalition gibt es Streit um die Finanzierung von Atomkraftprojekten in anderen LÃ¤ndern. Entwicklungsministerin

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts