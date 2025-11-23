Vorgezogene PrÃ¤sidentschaftswahl in serbischer Teilrepublik in Bosnien begonnen

Dodik im Wahlkampf vor einem Plakat mit Karan

In der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina hat eine vorgezogene PrÃ¤sidentschaftswahl begonnen. Als klarer Favorit unter den sechs Kandidaten gilt Ex-Innenminister Karan, ein Vertrauter des abgesetzten bosnischen SerbenfÃ¼hrers Dodik.

In der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina hat am Sonntag eine vorgezogene PrÃ¤sidentschaftswahl begonnen. Als klarer Favorit unter den sechs Kandidaten gilt Ex-Innenminister Sinisa Karan, ein Vertrauter des abgesetzten bosnischen SerbenfÃ¼hrers Milorad Dodik. FÃ¼r die grÃ¶ÃŸte Oppositionspartei kandidiert der weitgehend unbekannte Branko Blanusa. Dodik war Anfang August von der Zentralen Wahlkommission nach fast zwei Jahrzehnten an der Macht seines Amtes als PrÃ¤sident der Republika Srpska enthoben worden.



Der Vorsitzende der Partei der UnabhÃ¤ngigen Sozialdemokraten (SNSD) war vor seiner Absetzung verurteilt worden, weil er zwei Gesetze in Kraft gesetzt hatte, welche die Umsetzung von Entscheidungen des Hohen UN-ReprÃ¤sentanten fÃ¼r Bosnien und Herzegowina untersagten.Â Auch wenn der Nationalist Dodik bei der Wahl nicht antreten darf, gilt er weiterhin als der eigentliche Strippenzieher hinter den Kulissen. Der 66-JÃ¤hrige strebt die Abspaltung der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina an.



Die rund 1,2 Millionen Wahlberechtigten in der Republika Srpska kÃ¶nnen bis Sonntagabend um 18.00 Uhr ihre Stimmen abgeben. Der Wahlsieger wird allerdings nur knapp ein Jahr im Amt sein, da in Bosnien schon im Oktober 2026 landesweite Parlaments- und PrÃ¤sidentschaftswahlen anstehen.



Bosnien und Herzegowina ist seit dem Dayton-Abkommen geteilt in die Ã¼berwiegend von bosnischen Serben bewohnte Republika Srpska und die kroatisch-muslimische FÃ¶deration Bosnien und Herzegowina. Die beiden halbautonomen Landesteile sind durch eine schwache Zentralregierung miteinander verbunden. Knapp ein Drittel der 3,5 Millionen Einwohner lebt in der Republika Srpska, deren Gebiet fast die HÃ¤lfte des Balkanstaates ausmacht.