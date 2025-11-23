Politik

Vorgezogene PrÃ¤sidentenwahl in der serbischen Teilrepublik in Bosnien

  • AFP - 23. November 2025, 04:02 Uhr
Bild vergrößern: Vorgezogene PrÃ¤sidentenwahl in der serbischen Teilrepublik in Bosnien
SNSD-Kandidat Sinisa Karan (links)
Bild: AFP

In der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina findet am Sonntag eine vorgezogene PrÃ¤sidentenwahl statt.

In der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina findet am Sonntag eine vorgezogene PrÃ¤sidentenwahl statt. FÃ¼r das Amt kandidiert unter anderem der Vertraute des abgesetzten bosnischen SerbenfÃ¼hrers Milorad Dodik, Sinisa Karan. Auch der weitgehend unbekannte Oppositionspolitiker Branko Blanusa bewirbt sich. Dodik war Anfang August von der Zentralen Wahlkommission nach fast zwei Jahrzehnten an der Macht des Amtes als PrÃ¤sident der Republika Srpska enthoben worden.

Dodik ist Vorsitzender der Partei der UnabhÃ¤ngigen Sozialdemokraten (SNSD). Der nationalistische Politiker war vor seiner Absetzung verurteilt worden, weil er zwei Gesetze in Kraft gesetzt hatte, welche die Umsetzung von Entscheidungen des Hohen UN-ReprÃ¤sentanten fÃ¼r Bosnien und Herzegowina untersagten.Â Auch wenn Dodik bei der Wahl nicht antreten darf, gilt er vielen weiterhin als der eigentliche Strippenzieher hinter den Kulissen. Der 66-JÃ¤hrige verfolgt die Abspaltung der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Nach Irritationen in Brasilien: Merz verspricht Lula bessere Erkundung von BelÃ©m
    Nach Irritationen in Brasilien: Merz verspricht Lula bessere Erkundung von BelÃ©m

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die Irritationen Ã¼ber seine BelÃ©m-Ã„uÃŸerungen bei einem Treffen mit Brasiliens Staatschef Luiz InÃ¡cio Lula da Silva offenbar

    Mehr
    Verpasste Chance: Beschluss der Weltklimakonferenz ohne Fahrplan gegen Fossile
    Verpasste Chance: Beschluss der Weltklimakonferenz ohne Fahrplan gegen Fossile

    Verpasste Chance: Bei der Weltklimakonferenz in BelÃ©m ist beim zentralen Thema Abkehr von den fossilen Energien nur ein Minimalkonsens gelungen. Der am Samstag vom

    Mehr
    Synodaler Ausschuss einigt sich auf Satzung fÃ¼r Synodalkonferenz
    Synodaler Ausschuss einigt sich auf Satzung fÃ¼r Synodalkonferenz

    Mit der Einigung auf eine Satzung der geplanten Synodalkonferenz haben die Teilnehmer des Synodalen Ausschusses der katholischen Kirche am Samstag ihr Treffen in Fulda beendet.

    Mehr
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Netzagentur-Chef MÃ¼ller droht Post mit Strafzahlungen bei ServicemÃ¤ngeln
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Tausende Menschen protestieren in Frankreich gegen Gewalt an Frauen
    Tausende Menschen protestieren in Frankreich gegen Gewalt an Frauen
    Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Bolsonaro wegen Fluchtgefahr und FuÃŸfesselbeschÃ¤digung festgenommen
    Brasiliens Ex-PrÃ¤sident Bolsonaro wegen Fluchtgefahr und FuÃŸfesselbeschÃ¤digung festgenommen
    Netzagentur droht Post mit Strafzahlungen
    Netzagentur droht Post mit Strafzahlungen
    Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten
    Lufthansa will stÃ¤rker mit Bahn bei GepÃ¤cktransfer zusammenarbeiten
    2. Bundesliga: Darmstadt gewinnt haushoch gegen FÃ¼rth
    2. Bundesliga: Darmstadt gewinnt haushoch gegen FÃ¼rth
    Bundesliga: Eintracht trotzt KÃ¶lner Blitzstart und Schlussoffensive
    Bundesliga: Eintracht trotzt KÃ¶lner Blitzstart und Schlussoffensive

    Top Meldungen

    Ex-VW-Chef Diess:
    Ex-VW-Chef Diess: "Die Stromrechnung fÃ¼rs Auto fÃ¤llt praktisch weg"

    MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess spricht von einem "Durchbruch" fÃ¼r die Nutzung von Elektroautos als Stromspeicher fÃ¼rs

    Mehr
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Regierungskoalition gibt es Streit um die Finanzierung von Atomkraftprojekten in anderen LÃ¤ndern. Entwicklungsministerin

    Mehr
    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag
    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifstreit mit der Vereinigung Cockpit hat Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter klargestellt, dass er keinen Spielraum fÃ¼r die geforderte

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts