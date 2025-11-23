Vorgezogene PrÃ¤sidentenwahl in der serbischen Teilrepublik in Bosnien

SNSD-Kandidat Sinisa Karan (links)

In der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina findet am Sonntag eine vorgezogene PrÃ¤sidentenwahl statt.

In der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina findet am Sonntag eine vorgezogene PrÃ¤sidentenwahl statt. FÃ¼r das Amt kandidiert unter anderem der Vertraute des abgesetzten bosnischen SerbenfÃ¼hrers Milorad Dodik, Sinisa Karan. Auch der weitgehend unbekannte Oppositionspolitiker Branko Blanusa bewirbt sich. Dodik war Anfang August von der Zentralen Wahlkommission nach fast zwei Jahrzehnten an der Macht des Amtes als PrÃ¤sident der Republika Srpska enthoben worden.



Dodik ist Vorsitzender der Partei der UnabhÃ¤ngigen Sozialdemokraten (SNSD). Der nationalistische Politiker war vor seiner Absetzung verurteilt worden, weil er zwei Gesetze in Kraft gesetzt hatte, welche die Umsetzung von Entscheidungen des Hohen UN-ReprÃ¤sentanten fÃ¼r Bosnien und Herzegowina untersagten.Â Auch wenn Dodik bei der Wahl nicht antreten darf, gilt er vielen weiterhin als der eigentliche Strippenzieher hinter den Kulissen. Der 66-JÃ¤hrige verfolgt die Abspaltung der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina.