Von Staatsstreichen gezeichnetes Guinea-Bissau wÃ¤hlt PrÃ¤sidenten und Parlament

  • AFP - 23. November 2025, 09:30 Uhr
Bild vergrößern: Von Staatsstreichen gezeichnetes Guinea-Bissau wÃ¤hlt PrÃ¤sidenten und Parlament
WÃ¤hler vor einem Wahllokal
Bild: AFP

In der Hoffnung auf StabilitÃ¤t haben die Menschen in Guinea-Bissau am Sonntag einen neuen PrÃ¤sidenten und das Parlament gewÃ¤hlt. Seit der UnabhÃ¤ngigkeit von Portugal im Jahr 1974 gab es in dem Land vier Staatsstreiche und zahlreiche Putschversuche.

Guinea-Bissau leidet unter chronischer politischer InstabilitÃ¤t. Seit der UnabhÃ¤ngigkeit von Portugal im Jahr 1974 gab es in dem Land vier Staatsstreiche und zahlreiche Putschversuche. Die WÃ¤hler hoffen neben einem Ende der InstabilitÃ¤t vor allem auf Verbesserungen bei der Gesundheitsversorgung, im Bildungssystem und bei der Infrastruktur. Auch mangelnde ArbeitsmÃ¶glichkeiten, Armut, Korruption und DrogenkriminalitÃ¤t gehÃ¶ren zu den Sorgen vieler der 2,2 Millionen Einwohner des Landes.

Guinea-Bissau gehÃ¶rt zu den Ã¤rmsten LÃ¤ndern der Welt, fast 40 Prozent der BevÃ¶lkerung lebt in extremer Armut. Das Land wird von DrogenhÃ¤ndlern zudem als Drehkreuz fÃ¼r den Schmuggel von Lateinamerika nach Europa genutzt.

Die grÃ¶ÃŸte Oppositionspartei PAIGC, die das Land 1974 in die UnabhÃ¤ngigkeit von der Kolonialmacht Portugal gefÃ¼hrt hatte, kann nicht an der Wahl teilnehmen. Sie wurde ausgeschlossen, weil der Oberste Gerichtshof zu dem Schluss gekommen war, dass sie ihre AntrÃ¤ge auf Teilnahme sowohl an der PrÃ¤sidenten- als auch an der Parlamentswahl erst nach Fristablauf eingereicht hatte. Die Oppositionspartei stuft dies als "Manipulation" ein.

Der letzten PrÃ¤sidentschaftswahl im Jahr 2019 war eine viermonatige Krise gefolgt, in der sich die beiden Favoriten gegenseitig den Sieg streitig gemacht hatten. 2023 lÃ¶ste PrÃ¤sident Umaro Sissoco EmbalÃ³ das von der Opposition dominierte Parlament auf, seither regierte er per Dekret.Â 

Zur Absicherung des Urnengangs wurden mehr als 6780 SicherheitskrÃ¤fte mobilisiert. Der Luftraum sowie die Land- und Seegrenzen des Landes blieben am Wahltag aus SicherheitsgrÃ¼nden geschlossen. Erste Wahlergebnisse werden frÃ¼hestens am Dienstag erwartet.

