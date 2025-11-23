Verstappen gewinnt F1-Rennen in Las Vegas vor Norris

Las Vegas (dts Nachrichtenagentur) - Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat das Formel-1-Rennen in Las Vegas gewonnen und damit seine Chancen auf den WM-Titel gewahrt. Der WM-FÃ¼hrende Lando Norris (McLaren), der von der Poleposition gestartet war, konnte den zweiten Platz sichern und damit seine FÃ¼hrung in der Weltmeisterschaft weiter ausbauen. George Russell (Mercedes) komplettierte das Podium.
Norris hat nun einen Vorsprung von 30 Punkten in der Weltmeisterschaft auf seinen Teamkollegen Oscar Piastri und kÃ¶nnte sich bereits im nÃ¤chsten Rennen in Katar den Titel sichern. Verstappen hingegen muss weiterhin auf Fehler seiner Konkurrenten hoffen, um seine Titelchancen zu wahren.
Auf den PunkterÃ¤ngen hinter dem Podium landeten am Sonntag Piastri, Kimi Antonelli (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Williams) und Isack Hadjar (Racing Bulls). Der einzige deutsche Fahrer Nico HÃ¼lkenberg (Sauber) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte fÃ¼r die WM-Wertung, Lewis Hamilton (Ferrari) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Das nÃ¤chste Rennen findet in einer Woche in Katar statt.
- dts - 23. November 2025, 08:15 Uhr
