KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Am 11. Spieltag der FuÃŸball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurt beim 1. FC KÃ¶ln mit 4:3 gewonnen.
Dabei erwischten die RheinlÃ¤nder eigentlich einen Traumstart. Keine vier Minuten waren gespielt, da befÃ¶rderte Jakub Kaminski den Ball nach Vorarbeit von Ragnar Ache ins Tor. Mit zunehmender Spieldauer kam die Eintracht allerdings besser in die Partie und konnte das Ergebnis noch vor der Pause durch einen Kopfball von Arthur Theate und einen satten Nachschuss von Mahmoud Dahoud drehen.
Nach dem Seitenwechsel fanden die Hessen immer mehr Gefallen an ihrem direkten Kombinationsspiel. Jonathan Burkardt verschaffte der SGE mit einem Doppelpack binnen drei Minuten einen vermeintlich komfortablen Vorsprung. Dieser schmolz allerdings in der Schlussphase, als Marius BÃ¼lter und Luca Waldschmidt auf 3:4 verkÃ¼rzten.
Durch den Sieg etabliert sich Frankfurt weiter in den internationalen PlÃ¤tzen, wÃ¤hrend KÃ¶ln den Kontakt zum oberen Tabellendrittel etwas abreiÃŸen lÃ¤sst. Aber der FC dÃ¼rfte mit der bisherigen Punkteausbeute zufrieden sein. Am kommenden Spieltag gastiert der Aufsteiger an der Weser bei Werder Bremen, die Eintracht empfÃ¤ngt dann den VfL Wolfsburg.
Sport
Bundesliga: Eintracht trotzt KÃ¶lner Blitzstart und Schlussoffensive
- dts - 22. November 2025, 20:32 Uhr
