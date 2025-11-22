Tausende Menschen protestieren in Marseille gegen DrogenkriminalitÃ¤t

Brennpunkte

  • AFP - 22. November 2025, 18:50 Uhr
AngehÃ¶rige des Opfers in Marseille
Bild: AFP

In der franzÃ¶sischen Hafenstadt Marseille haben tausende Menschen an einem Trauermarsch fÃ¼r den ermordeten Bruder eines Anti-Drogen-Aktivisten teilgenommen. Sie skandierten 'Gerechtigkeit fÃ¼r Mehdi' und forderten ein Ende der DrogenkriminalitÃ¤t im Land.

In der franzÃ¶sischen Hafenstadt Marseille haben am Samstag tausende Menschen an einem Trauermarsch fÃ¼r den ermordeten Bruder eines Anti-Drogen-Aktivisten teilgenommen. Sie skandierten "Gerechtigkeit fÃ¼r Mehdi" und forderten ein Ende der DrogenkriminalitÃ¤t in Frankreich. An dem Marsch nahm auch der mittlerweile unter Polizeischutz stehende Amine Kessaci teil, der Bruder des Ermordeten Mehdi Kessaci.

Die TÃ¤ter, die den 20-JÃ¤hrigen am 13. November am hellichten Tag im Zentrum von Marseille erschossen hatten, werden noch immer gesucht. Ein Halbbruder der beiden, Brahim, war bereits 2020 im Zusammenhang mit dem Kampf zwischen verfeindeten Drogenbanden getÃ¶tet worden.

"Keine Mutter mÃ¶chte, dass ihre Kinder vor ihr sterben", sagte Ouassila Benhamdi Kessaci, die Mutter von Mehdi und Brahim, die ebenso wie mehrere Politiker an dem Trauermarsch teilnahm. Sie forderte die Regierung zum Handeln auf: "Das muss aufhÃ¶ren, fÃ¼r alle Familien, die von dieser Plage betroffen sind."

In Marseille waren 2023 im Zusammenhang mit Auseinandersetzungen zwischen Drogenbanden knapp 50 Menschen getÃ¶tet worden, unter ihnen mehrere Unbeteiligte. Im laufenden Jahr waren es nach einer AFP-ZÃ¤hlung bislang 14 Todesopfer im GroÃŸraum Marseille.

