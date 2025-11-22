Brennpunkte

Kristersson: "Viele hÃ¤tten Putin ernster nehmen mÃ¼ssen"

  • dts - 22. November 2025, 17:02 Uhr
Bild vergrößern: Kristersson: Viele hÃ¤tten Putin ernster nehmen mÃ¼ssen
Ulf Kristersson am 19.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

.

Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Schwedens MinisterprÃ¤sident Ulf Kristersson hat vor einer strategischen Ungeduld des Westens im Ukrainekrieg gewarnt und zu einer hÃ¤rteren europÃ¤ischen Antwort auf russische Hybridangriffe aufgerufen.

"Russland ist nicht schwerer zu lesen als vor dem Ãœberfall. Viele hÃ¤tten Putin ernster nehmen mÃ¼ssen, gerade in Deutschland. Moskau agitiert direkt und Ã¼ber Stellvertreter, um Unsicherheit zu sÃ¤en. Im Ukrainekrieg setzt der Kreml auf unsere Ungeduld. Darauf, dass wir sagen: `Man kann diesen Krieg nicht gewinnen.` Oder: `Wir brauchen das Geld fÃ¼rs Soziale.` Er hofft, die Zeit arbeite fÃ¼r ihn - und dass wir eingefrorene russische VermÃ¶genswerte nicht nutzen", sagte Kristersson dem "Spiegel".

Als Konsequenz fordert der Regierungschef eine entschlossene finanzpolitische und sicherheitspolitische Antwort der EU: "Die EU sollte russische VermÃ¶gen einfrieren und fÃ¼r die Ukraine einsetzen. Zudem mÃ¼ssen wir russische Desinformation im Blick behalten - sie zielt gerade auf sensible Milieus, etwa die russischsprachige Community. Putin setzt darauf, dass Europas Demokratien ungeduldig werden und auseinanderdriften. Dem dÃ¼rfen wir nicht nachgeben", sagte der Konservative, der seit 2022 das Land regiert.

Kristersson lobte den Zusammenhalt Europas und der transatlantischen Partner seit Kriegsbeginn: "Europa und die transatlantische Gemeinschaft stehen zusammen. 26 von 27 EU-Staaten unterstÃ¼tzen die Ukraine." Zugleich unterschied er zwischen einem "EU-Minus" - wegen Ungarns oft abweichender Haltung - und einem "EU-Plus" aus EU und Partnerstaaten wie GroÃŸbritannien, Norwegen und Kanada.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Merz: Von gutem Ergebnis fÃ¼r die Ukraine noch ziemlich weit entfernt
    Merz: Von gutem Ergebnis fÃ¼r die Ukraine noch ziemlich weit entfernt

    Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht eine Einigung Ã¼ber eine Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine noch nicht in greifbarer NÃ¤he. Es gebe "im Augenblick

    Mehr
    VerbÃ¼ndete Kiews:
    VerbÃ¼ndete Kiews: "ZusÃ¤tzliche Arbeit" an US-Plan fÃ¼r Ukraine nÃ¶tig

    An dem US-Plan zur Beendigung des russischen Angriffskriegs in der Ukraine ist nach Ansicht von westlichen VerbÃ¼ndeten Kiews "zusÃ¤tzliche Arbeit" nÃ¶tig. Es gelte das "Prinzip,

    Mehr
    Miersch bevorzugt Pflichtjahr gegenÃ¼ber Losverfahren bei Wehrdienst
    Miersch bevorzugt Pflichtjahr gegenÃ¼ber Losverfahren bei Wehrdienst

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionschef Matthias Miersch hat grÃ¶ÃŸere Sympathie fÃ¼r ein soziales Pflichtjahr als fÃ¼r die im Entwurf zum neuen Wehrdienst

    Mehr
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    Gasspeicher nur zu drei Vierteln voll - Netzagentur-Chef nicht beunruhigt
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    US-Regierung fordert Abspaltung der Google-Werbeplattform
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    Augenkrankheit nach Abnehmspritzen: Vier Patienten in DÃ¤nemark erhalten EntschÃ¤digung
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    LÃ¤nder fordern: Weniger PreiserhÃ¶hungen pro Tag an den Tankstellen
    Bundesliga: Dreifacher Undav rettet VfB Punkt in Dortmund
    Bundesliga: Dreifacher Undav rettet VfB Punkt in Dortmund
    Synodaler Ausschuss einigt sich auf Satzung fÃ¼r Synodalkonferenz
    Synodaler Ausschuss einigt sich auf Satzung fÃ¼r Synodalkonferenz
    Ex-VW-Chef Diess:
    Ex-VW-Chef Diess: "Die Stromrechnung fÃ¼rs Auto fÃ¤llt praktisch weg"
    Minimalkompromiss bei UN-Klimakonferenz - Kein Fahrplan zu Abkehr von fossilen Energien
    Minimalkompromiss bei UN-Klimakonferenz - Kein Fahrplan zu Abkehr von fossilen Energien
    GrÃ¼ne in Schleswig-Holstein GrÃ¼ne wÃ¤hlen Doppelspitze aus Rudow und Freitag
    GrÃ¼ne in Schleswig-Holstein GrÃ¼ne wÃ¤hlen Doppelspitze aus Rudow und Freitag
    EU macht in BelÃ©m Weg frei fÃ¼r gemeinsame COP30-AbschlusserklÃ¤rung
    EU macht in BelÃ©m Weg frei fÃ¼r gemeinsame COP30-AbschlusserklÃ¤rung

    Top Meldungen

    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank
    Koalition streitet Ã¼ber Atomkraft-Finanzierung durch die Weltbank

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der schwarz-roten Regierungskoalition gibt es Streit um die Finanzierung von Atomkraftprojekten in anderen LÃ¤ndern. Entwicklungsministerin

    Mehr
    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag
    Tarifstreit mit Piloten: Lufthansa macht Gegenvorschlag

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Im Tarifstreit mit der Vereinigung Cockpit hat Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter klargestellt, dass er keinen Spielraum fÃ¼r die geforderte

    Mehr
    Verkehrsforum fordert Nachbesserungen bei SondervermÃ¶gensumsetzung
    Verkehrsforum fordert Nachbesserungen bei SondervermÃ¶gensumsetzung

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zahlreiche Unternehmen und VerbÃ¤nde der Verkehrs- und Infrastrukturwirtschaft fordern VerÃ¤nderungen bei der Umsetzung des SondervermÃ¶gens fÃ¼r

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts