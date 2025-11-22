Kristersson: "Viele hÃ¤tten Putin ernster nehmen mÃ¼ssen"

Ulf Kristersson am 19.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Stockholm (dts Nachrichtenagentur) - Schwedens MinisterprÃ¤sident Ulf Kristersson hat vor einer strategischen Ungeduld des Westens im Ukrainekrieg gewarnt und zu einer hÃ¤rteren europÃ¤ischen Antwort auf russische Hybridangriffe aufgerufen.



"Russland ist nicht schwerer zu lesen als vor dem Ãœberfall. Viele hÃ¤tten Putin ernster nehmen mÃ¼ssen, gerade in Deutschland. Moskau agitiert direkt und Ã¼ber Stellvertreter, um Unsicherheit zu sÃ¤en. Im Ukrainekrieg setzt der Kreml auf unsere Ungeduld. Darauf, dass wir sagen: `Man kann diesen Krieg nicht gewinnen.` Oder: `Wir brauchen das Geld fÃ¼rs Soziale.` Er hofft, die Zeit arbeite fÃ¼r ihn - und dass wir eingefrorene russische VermÃ¶genswerte nicht nutzen", sagte Kristersson dem "Spiegel".



Als Konsequenz fordert der Regierungschef eine entschlossene finanzpolitische und sicherheitspolitische Antwort der EU: "Die EU sollte russische VermÃ¶gen einfrieren und fÃ¼r die Ukraine einsetzen. Zudem mÃ¼ssen wir russische Desinformation im Blick behalten - sie zielt gerade auf sensible Milieus, etwa die russischsprachige Community. Putin setzt darauf, dass Europas Demokratien ungeduldig werden und auseinanderdriften. Dem dÃ¼rfen wir nicht nachgeben", sagte der Konservative, der seit 2022 das Land regiert.



Kristersson lobte den Zusammenhalt Europas und der transatlantischen Partner seit Kriegsbeginn: "Europa und die transatlantische Gemeinschaft stehen zusammen. 26 von 27 EU-Staaten unterstÃ¼tzen die Ukraine." Zugleich unterschied er zwischen einem "EU-Minus" - wegen Ungarns oft abweichender Haltung - und einem "EU-Plus" aus EU und Partnerstaaten wie GroÃŸbritannien, Norwegen und Kanada.

