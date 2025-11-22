Die GrÃ¼nen in Schleswig-Holstein haben am Samstag bei einem Landesparteitag in NeumÃ¼nster die Gymnasiallehrerin Lydia Rudow und den bisherigen Parteichef Gazi Freitag zu ihren Landesvorsitzenden gewÃ¤hlt. Die 35-jÃ¤hrige Rudow erhieltÂ 80,3 Prozent der Stimmen, der 45-jÃ¤hrige Freitag wurde mit 76,1 Prozent wiedergewÃ¤hlt, wie die Partei mitteilte. Rudow rÃ¼ckte damit neu in die Doppelspitze auf.
Sie folgt auf die ehemalige Landtagsabgeordnete Anke Erdmann, die seit 2022 zusammen mit dem Sozialpolitiker Freitag das FÃ¼hrungsduo gestellt hatte. Die 53-jÃ¤hrige Erdmann trat nicht erneut zur Wahl an. Die GrÃ¼nen bilden in Schleswig-Holstein seit der Landtagswahl 2022 eine Koalition mit der CDU.
GrÃ¼ne in Schleswig-Holstein GrÃ¼ne wÃ¤hlen Doppelspitze aus Rudow und Freitag
22. November 2025
Die GrÃ¼nen in Schleswig-Holstein haben bei einem Landesparteitag in NeumÃ¼nster die Gymnasiallehrerin Lydia Rudow und den bisherigen Parteichef Gazi Freitag zu ihren Landesvorsitzenden gewÃ¤hlt.
